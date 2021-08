Co na bod říkáte?

Před zápasem bychom s remízou byli spokojeni, ale když dáme venku tři góly, tak jsme s bodem zklamaní, i když výkon nebyl špatný, tak jsme měli získat tři body.

Jaké to bylo hrát v Olomouci jako soupeř?

Bylo to zvláštní. Když jsem přišel na stadion, tak místo doprava jsem šel doleva, ale tak to je, jsem v jiném klubu, kde musím odvádět výkony.

Při střídání vás diváci vytleskali, co na to říkáte?

Bylo to příjemné, potěšilo mě to a moc jim za to děkuju. Jde vidět, že jsem tady asi odvedl nějakou práci.

Sigma nastoupila v pozměněné sestavě. Překvapilo vás to?

My jsme věděli o Benešovi, že se zranil s Pardubicemi. Trošku jsme si mysleli, že by mohli nastoupit doma na dva hroty, což udělali druhý poločas. Jinak nás nic nepřekvapilo, soustředili jsme se hlavně na sebe.

Jak jste vy osobně spokojený s novým angažmá?

Do formy je ještě daleko, ale dnes už to asi bylo lepší, u mě to je o tom, dohnat fyzické parametry v zápase. Trénoval jsem dost, ale trénink prostě nenahradí zápas. Jinak jsem zatím moc spokojený, věřím, že to půjde nahoru, sedne si to a uděláme co nejvíce bodů.

V utkání se Sigmou jste mohli rozhodnout o výhře dříve.

Mohlo to být v poločase 3:0. Bassey šel sám na branku, ale nesedlo mu to. My jsme po přestávce nechtěli dostat brzo gól, což se nám nepovedlo, dostali jsme na 2:1, sice jsme se zvedli, dali jsme na 3:1 pak tam byla ještě šance, kdy si Fortune přehodil skvěle Florenta, mohlo to být 4:1 a už by bylo po zápase. Ale vedení 3:1 venku musíme udržet, i když to nastavení bylo dlouhé, pak tam ještě přidal další minutu.

Bassey hrál dobře, jaký je spoluhráč?

Hrál dva zápasy, hrál skvěle, do kabiny zapadl, snaží se učit česky, takže ani v komunikaci s ním není problém.

Jaké jste měli pocity po vyrovnání Sigmy?

Viděli jste to sami, měli jsme hlavy dolů, naopak Sigma slavila po vyrovnávacím gólu, jak kdyby zápas vyhrála. Tak to prostě je, kdyby to bylo naopak a dali bychom my na 3:3, tak taky běžíme na praporek, to je všude stejné. Když prohráváte doma o dva góly, snažíte se to dohnat a povede se to v nastavení, tak to berete jako vítězství, je to skvělý. Ale výkon nebyl špatný, ze čtyř zápasů, co jsme odehráli, byl tenhle nejlepší a můžeme na něm stavět.

Určitě jste něco vypsal do kabiny v případě vítězství. O co spoluhráči přišli?

Nic konkrétního jsem neřekl, určitě by tam bylo nějaké občerstvení, ale je zbytečné se o tom teď bavit.