Sigma se skvěle vypořádala s absencí kapitána Víta Beneše, jenž kvůli svalovému zranění vypadl ze sestavy a musel ho nahradit Jan Štěrba. Díky výhře se navíc odstřihli od soupeře, který jim s dvoubodovým odstupem dýchal z jedenáctého místa na záda. To je pro zbytek základní části velmi dobrý vklad.

Snový debut v ostrém zápase prožil útočník Lukáš Juliš, autor dvou branek. První přišel už v páté minutě. Hála posunul míč do křídla na sprintujícího obránce Sladkého, ten přízemní přihrávkou v pokutovém území našel Juliše, jenž se nemýlil a dal svůj první gól v olomouckém dresu.

Druhou branku vstřelil David Houska, který tak bleskurychle začal plnit na předsezonní tiskové konferenci vyřčené přání zlepšit produktivitu. V 27. minutě měl už vcelku snadnou práci. Šimon Falta pěkně našel mezi obránci Mojmíra Chytila, jenž na podhrotu dostal přednost před Pablem Gonzálezem. Dvacetiletý mladík nezazmatkoval ani ve chvíli, kdy jej křižoval obránce a vyrazil proti němu i gólman Grigar. Pohotově zasekl a až pak zakončoval. Teplický brankář sice ránu vyrazil, ovšem pouze k Houskovi – 2:0.

Znovu Juliš

Třetí zásah Sigmy pak přidal znovu Juliš. Nejdřív mu sice Grigar vyrazil skvělým zákrokem hlavičku po skvělé háčkované Falty a následném centru. V nastavení první půle ale po dokonale provedeném brejku a přihrávce Hály s přehledem uklidil míč do odkryté brány.

Teplice měly do poločasu jen jednu větší šanci. Po centru Hyčky zůstal Štěrbovi za zády nepokrytý Jakub Mareš, míč ze vzduchu však trefil špatně, takže nezakončil. Balon se ale odrazil přímo do kroku Řezníčkovi, který by nejspíš bombou protrhl síť, kdyby ránu nezblokoval obětavě Jemelka.

Po pauze se Sigma soustředila už spíš na údržbu náskoku. Hrát museli především domácí a vytvořili si vcelku trvalou převahu. Nutno ovšem dodat, že také převážně platonickou a bez šancí. Výjimkou byla příležitost Žitného, ke kterému dolétl centr Kučery. V letu však střílel mladý záložník vysoko nad.

Teprve v 79. minutě domácí snížili. Znovu z pravé strany, tentokrát přes Greššáka, odcentroval Moulis, a na zadní tyči se prosadil střídající Vondrášek.

Až pak se Teplice nadechly, a kdo ví, jak horké by byly závěrečné minuty, kdyby Mandous nevychytal v 85. minutě Trubače, který se zničehonic zjevil sám v pokutovém území. O chvíli později Vondrášek hlavičkoval do tyče. Skóre už se ovšem nezměnilo.

FK Teplice – SK Sigma Olomouc 1:3 (0:3)

Branky: 79. Vondrášek - 5. a 45.+1 Juliš, 27. Houska. Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler. ŽK: Hyčka – Juliš, Sladký, Mandous. Diváci: 2247.

Teplice: Grigar – Knapík (81. Trubač), Čmovš, Shejbal - Hyčka, Mareček, Kučera, P. Mareš – Žitný (69. Vondrášek) - J. Mareš, Řezníček (46. Moulis). Trenér: Stanislav Hejkal.

Sigma: Mandous - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek – Hála (73. Zahradníček), Greššák, Houska, Chytil (90.+2 Yunis), Falta – Juliš (84. Kerbr). Trenér: Radoslav Látal.