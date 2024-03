Na začátku roku se objevila první informace o tom, že by BCS měla zájem koupit podíl v klubu SK Sigma Olomouc. Zástupci českého prvoligového týmu se prozatím oficiálně setkali se zástupci zájemců pouze jednou, a to 8. února v NH Hotelu naproti Androvu stadionu.

BCS zastupoval její výkonný ředitel Jeff Luhnow, který na setkání představil vizi společnosti. Šlo ale prozatím jen o obecné informace. Za klub se schůzky zúčastnili Ladislav Minář, Jiří Ficner, Petr Konečný, Jakub Beneš, Adam Košař, Martin Major a Jiří Fišara. Momentálně si obě strany vyměňují další a čeká se na druhé setkání.

Fotbalový klub SK Sigma Olomouc, a.s. je dosud většinově vlastněn zapsaným spolkem SK Olomouc Sigma MŽ, kterému patří 77 procent akcií, městu Olomouc patří 23 procent akcií, to je ale vlastníkem Androva stadionu, který klubu postupně splácí, následně mu zbyde symbolická jedna akcie.

Představenstvo SK Sigma Olomouc, a.s.

Petr Konečný (předseda), Jiří Ficner (místopředseda), Ladislav Minář (místopředseda), Jakub Beneš (člen), Adam Košař (člen)

Dozorčí rada SK Sigma Olomouc, a.s.

Martin Major, Jaromír Gajda, Milan Šimonovský, Miroslav Koutek, Milan Feranec, Tomáš Petrle, Kateřina Kyjevská, Petr Uličný, Jaroslav Luňák, Lukáš Krbeče, Martin Lubič

Výbor SK Olomouc Sigma MŽ, z.s.

Jakub Beneš, David Rozehnal, Miroslav Koutek, Milan Zapletal, Jaromír Gajda, Jiří Ficner, Oldřich Ohnút, Josef Lébr, Jaroslav Luňák, Ladislav Minář, Mojmír Fryčák, Adam Košař, Petr Konečný

„Objevily se informace, že jsme nějakou jejich nabídku odmítli. To ale není pravda, nikdo nebyl k jednání negativní a momentálně si vyměňujeme informace a chceme přibližovat názory. My jsme zformulovali naše dotazy do tří základních oblastí. Jakou mají sportovní vizi v Olomouci? Jak si legislativně představují proces uchopení a převzetí klubu? Kolik prostředků do projektu jako celku jsou ochotni investovat? Až budeme znát odpovědi, budeme schopni říct nějaký názor,“ sdělil ekonomický ředitel Sigmy Jiří Ficner. Obdobně bez názoru je podle svých slov také sportovní ředitel Ladislav Minář.

BCS je společností, která byla založena před třemi lety v roce 2021. Ve svém portfoliu má druholigový španělský celek Leganés, který je na prvním místě o tři body a usiluje o postup do nejvyšší soutěže. Dále klub v Cancúnu či Elite Falcons v Dubaji. Nově pak také druholigový Vyškov, který vévodí FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE, ale na jaře ze dvou kol získal jediný bod a jeho náskok se menší.

„Jsme perspektivní společnost založená skupinou zkušených sportovních manažerů a investorů. Věnujeme se revoluci ve světě sportu prostřednictvím strategií založených na datech, špičkových technologiích a inovativního rozvoje talentů,“ stojí na webu BCS.

Mecenáš či investor?

Sigma Olomouc hledá dlouhodobě silného mecenáše, který by klubu mohl dát jistotu do několika dalších sezon. Je však rozdíl, zda půjde o takzvané investory, kteří na základě svého vkladu chtějí finance zhodnotit, či donátory, kteří do klubu peníze dávají, protože chtějí sport dělat, jelikož z toho mají společenský respekt, reklamu a podobně. Je ale zřejmé, že každý takový může klub posunout.

„V případě zájmu donátora či mecenáše je situace pochopitelně jednodušší. To ale neznamená, že bychom se dopředu bránili jednáním o vstupu investora. Jen zkrátka je potřeba být opatrnější. Investor z povahy věci bude chtít nějakým způsobem svůj vklad zhodnotit. Na tom nemusí být nic špatného. Naším cílem však je především zajistit Sigmě jistotu ekonomického fungování na více let dopředu. To je při jednáních prvořadé, stejně jako to bylo s jinými zájemci v minulosti,“ řekl předseda představenstva SK Sigma Olomouc Petr. Konečný. „V případě Blue Corw Sports se jedná o investory, nikoliv donátory. Já sám jsem měl investiční společnost a vím, jak musí pracovat,“ doplnil jej Ficner.

Minář: Sigma nic neskrývá, Jílkovi jsem nic nepřikázal. Sám neodejdu

Vzešel také dotaz na to, zda by byla americká společnost ochotná rok nebo dva spolupracovat na bázi partnerství bez majetkového podílu. Odpověď měla být jednoznačná: Ne. Zástupci BCS chtějí okamžitě získat minimálně 51 procent.

Jednání pokračují

Podle informací Deníku je možné, že v případě vstupu Američanů by někteří sponzoři z klubu odešli. V dozorčí radě Sigmy se objevili tací, kteří by v jednání dále nepokračovali. Hlavními argumenty jsou, že Sigma hledá donátora, nikoliv investora, strach o budoucnost klubu, pokud by se investorům nepodařilo generovat zisk, mladý věk Blue Crow Sports oproti historii Sigmy.

Dále se pak nabízí otázky, zda se ze Sigmy nestane klub, ve kterém budou hrát převážně zahraniční hráči, co se stane s akademií a odchovanci klubu, nebo jak důvěryhodně působí výkonný ředitel BCS Lunhow. Jeho pověst ve Spojených státech totiž pošramotila aféra s podváděním baseballového týmu Houston Astros, kde v té době působil coby generální manažer.

Jiní zástupci Sigmy chtějí v jednání pokračovat. V posledních letech se pár zájemců o klub našlo, prozatím ale žádné jednání nedopadlo. „Sigma hledá nového silného majitele či strategického partnera dlouhodobě. To, že je o klub zájem, kvituji. Co se týká konkrétních jednání s Blue Crow Sports, je předčasné cokoliv hodnotit. Obě strany si momentálně vyměňují informace a dohodly se, že v jednáních budou pokračovat. Žádná nabídka ale zatím nepadla,“ řekl Konečný.

Usměvavý kanonýr „Julda“? Klíčový. Bez jeho gólů Sigma nevyhrává

„Počkejme si na konkrétní nabídku a informace. V tomto okamžiku bychom jen spekulovali,“ odpověděl na dotaz ohledně pohledu na situaci předseda spolku SK Olomouc Sigma MŽ Jakub Beneš.

„Abych měl názor, tak potřebuji vědět, co to obnáší. Investiční přístup je nějaký, může garantovat střednědobou pěti až sedmiletou jistotu, že se klub někam posune. My potřebujeme delší horizont než jednu sezonu, abychom nemuseli prodávat hráče a mohli vsadit na sportovní úspěch. Předchozí nabídky o vstup do klubu neprošly právě pro to, že negarantovaly dlouhodobější jistotu,“ doplnil Jiří Ficner.

Momentálně se tak čeká na odpovědi a ve hře je druhá schůzka. „Konkrétní datum stanovené není. Do měsíce by se snad mělo další setkání uskutečnit. Věříme, že to bude v první půli dubna. Byli bychom rádi, aby se to někam pohnulo,“ objasnil Ficner a dodal: „Pro veřejnost jsou důležité dvě věci: Žádná nabídka zatím nepadla, tudíž nikdo nic neodmítl. Naopak obě strany projevily vůli dále jednat a určitě se znovu potkáme.“