„V lize nejsou žádní snadní soupeři. Potvrzuje se to v každém kole,“ hlásí asistent trenéra Sigmy Jiří Saňák

Pardubičtí v ostatních duelech remizovali v Liberci (stejně jako naposledy Sigma) a vyhráli v Mladé Boleslavi. Na nově otevřeném domácím stadionu navíc zvládli klíčový záchranářský duel se Zlínem. Ze čtyř zápasů tak mají více bodů než Sigma, která ještě na jaře neprohrála, avšak pouze čtyřikrát remizovala. Získala tedy čtyři body (celkově 28), zatímco Pardubice sedm (celkově 17).

„Pokračují dál v pojetí hry, které měli za předchozích trenérů. Radek Kováč chce hrát s týmem fotbal, ale zvedli intenzitu hry a jsou organizovanější,“ hodnotí soupeře Saňák.

„Jsou za námi čtyři remízy a je naprosto jasné, že chceme domácí zápas vyhrát. Výkony nebyly špatné, ale dál je chceme vylepšovat, být produktivnější a efektivnější,“ dodal.

Nedělnímu soupeři Hanáků hodně pomohl příchod zkušeného brankáře Florina Nity ze Sparty, který se okamžitě stal jedničkou. Jinak kádr doplnili Ladislav Krobot a Denis Darmovzal z Mladé Boleslavi či Bartosz Pikul z Opavy. Žádný zásadní odchod pak tým nezaznamenal.

Na jaře to navíc pálí střednímu záložníkovi Dominiku Janoškovi, který se prosadil dvakrát a obzvláště jeho poslední trefa ze střední vzdálenosti proti Zlínu stála za to. V sezoně má tento čtyřiadvacetiletý středopolař na svém kontě už pět gólů.

Sigma bude chtít navázat na poslední tři duelu proti tomuto soupeři, které vyhrála a dala v nich deset gólů. Podzimní výhru 2:0 ještě v azyl Pardubic v Ďolíčku řídili proti oslabenému soupeři Pokorný s Růskem. Naposledy na Andrově stadionu vyhráli Olomoučtí 3:2.

Už v minulém zápase nemohl olomoucký realizační tým využít Jana Fortelného. Duel v Liberci nedohráli Antonín Růsek s Mojmírem Chytilem a je otázka, zda budou k dispozici.

„Jsou tam hráči, kteří mají šrámy, takže uvidíme až před zápasem. Někteří hráči se nám vrátili. Virózu překonali Přichystal s Vodhánělem a Chvátal odehrál část zápasu za béčko. Bude se do toho ale ještě asi čtrnáct dní dostávat. Také se ještě rozhodneme, zda půjde do nominace David Vaněček,“ uzavřel Jiří Saňák. Pokud by byl Antonín Růsek fit, nastoupí se zlatým číslem na zádech pro nejlepšího nahrávače uplynulých pěti kol.

V minulosti v Pardubicích hostovali z Olomouce Mojmír Chytil, Jiří Sláma a Pavel Zifčák. Naopak na Hané působili pardubický hráč Kamil Vacek a brankář Jakub Markovič. Výkop duelu s Pardubicemi je v neděli v 15 hodin.