Důležitý zápas mají před sebou v 17. kole FORTUNA:LIGY fotbalisté Sigmy Olomouc. Na Andrově stadionu si to v přímém souboji rozdají se Slováckem o třetí místo.

MFK Karviná - SK Sigma Olomouc, sníh, radost | Foto: SK Sigma Olomouc

Minulý víkend ukončila Sigma Olomouc čtyřzápasové čekání na vítězství v lize ve „sněhovém“ utkání na hřišti Karviné.

"Po čtyřzápasové sérii jsme výhru potřebovali jako tým. Jsme spokojení a vlilo nám to do žil takový ten povolený doping," hlásí asistent olomouckého trenéra Jiří Saňák.

Také v sobotu čeká fotbalisty velice pravděpodobně mrazivé počasí, snad bez jakékoliv kalamity, která by ohrozila výkop sobotního duelu.

Na Andrův stadion dorazí Slovácko, které je o bod před čtvrtou Sigmou a už čtyřikrát v řadě neprohrálo. V posledních dvou duelech navíc zvítězilo v Plzni a doma s Baníkem a trenér Martin Svědík, který je často zmiňovaným kandidátem na nového kouče české reprezentace, tak svůj tým opět táhne vzhůru. V dobré formě je obzvláště záložník Havlík, který se proti Ostravě vytáhl parádní šibenicí.

"Víme, že nás čeká silný protivník, který zvládl dvě těžká utkání s Plzní a Baníkem. Má výborného trenéra, který se drží svých principů. Má dlouhodobě konsolidovaný kádr, jsou tam silné osobnosti jako Michal Kadlec, Milan Petržela, Marek Havlík i zkušený gólman Milan Heča," vyjmenoval Saňák.

Střípky D. Kobylíka: Sestava Sigmy zase tak defenzivní nebyla, sudí dělali chyby

Hanáci na začátku srpna v Uherském Hradišti prolomili prokletí tamního stadionu a vyráli na Slovácku po jedenácti letech. Ukončili také celkem pět let dlouhé čekání na skalp tohoto soupeře. Výhru 2:0 trefil nyní nejlepší střelec FORTUNA:LIGY Lukáš Juliš (8 gólů) a pečetil ji Jan Vodháněl, který však v Karviné pro zdravotní trable chyběl.

Vzájemné duely těchto dvou moravských celků končí velice často dělbou bodů. Remiza se zrodila v sedmi z posledních jedenáci zápasů. Dvě z nich v minulém ročníku. Poslední utkání v Olomouci ale ovládli hosté.

Slovácko však sbírá body v této sezoně více doma, kde jich uhrálo osmnáct. Z venku přivezlo tři výhry, stejný počet porážek a jednu remízu. Skóre má negativní 6:10. Dalo tedy o gól méně, než odehrálo duelů na stadionech soupeřů. Z oněch šesti branek navíc vstřelilo hned čtyři naposledy v Plzni.

"Slovácko je velmi dobře vedený tým a bude to pro nás výzva. Víme, že budeme potřebovat k úspěchu předvést kvalitní výkon. Bude to určitě tahák kola a my ho budeme chtít vyhrát," má jasno asistent Václava Jílka.

Přímý souboj o třetí místo startuje na olomouckém Andrově stadionu v sobotu v 15 hodin.

Kam za sportem? Mora chce zkrotit Tygry, v akci i futsalisté nebo vodní pólisté