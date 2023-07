Fotbalisté Sigmy Olomouc porazili Karvinou po brankách Juliše, Zmrzlého a Navrátila 3:1. Nezastavila je ani 25minutová přestávka kvůli nezpůsobilé hrací ploše.

Na Sigmě odklízí vodu z trávníku | Video: Michal Muzikant

Jedinou změnu oproti prohranému duelu na Spartě udělal trenér Sigmy Olomouc Václav Jílek v základní sestavě. Místo Ventúry, který chyběl ze zdravotních důvodů, nastoupil poprvé v základní sestavě v ligovém duelu Vojtěch Křišťál. Kromě slovenského středopolaře neměli domácí realizační tým k dispozici ani dlouhodobě zraněného Růska, Zifčáka, Slámu či Pokorného.

Ještě před utkáním popřál sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář Milanu Máčalovi k jeho 80. narozeninám, které oslavil 4. července.

První velká šance zápasu přišla ve dvanácté minutě. Lukáš Budínský, který v úvodním kole zaznamenal svými centry dvě asistence, rozehrál přímý kop a opět z toho byla nebezpečná situace. Hanáci odvrátili pouze na penaltu, kde byl osamocený Bartl, míč si zpracoval na prsa a z voleje napálil břevno.

Hned nato zahrozili také domácí, když po centru Vodháněla hlavičkoval z malého vápna nad Navrátil. Sigmu to ale nemuselo mrzet, protože v patnácté minutě našel Chvátal levačkou Juliše, který si placírkou míč nachystal a z otočky trefil přesně k tyči. Brankář Lapeš si sice na míč sáhl, nad branku jej ale nedostal. Útočná posila ze Sparty tak navázala na povedenou přípravu a vstřelila první gól v mistrovském utkání po návratu do sigmáckého dresu. Jeho poslední gól za Sigmu v lize byl navíc právě proti Karviné. V roce 2020 jí dal při výhře 3:1 dokonce dva góly.

Sigmu vedoucí branka uklidnila, byla více na míči a vytvořila si několik šancí. Svoji další velkou příležitost měl Navrátil, jeho hlavička z bezprostřední blízkosti tentokrát mířila těsně vedle. Ve 28. minutě našel Pospíšil Vodháněla, ten si zpracoval míč na prsa a z voleje trefil z malého vápna jen břevno.

Sigma se ale ještě do poločasu dočkala druhé branky. Vraštil z pravé strany poslal přihrávku do vápna, už to vypadalo, že bude pálit opět Juliš, ale ten pustil míč mezi nohama na Zmrzlého, který jej pravačkou uklidil ke vzdálenější tyči.

Trest

Karviná mohla po průniku snížit, ale Vraštil odklidil na roh z malého vápna těsně před Doležalem, který by měl před sebou už úplně odkrytou bránu. Na druhé straně našel těsně před přestávkou Vodháněl křižným pasem Navrátila, ten ale neuspěl ani ve své třetí vyložené šanci. Tentokrát nohou přestřelil. Navrátil již mohl mít hattrick a Vodháněl hattrick z asistencí, protože jej do všech šancí vyslal. Oba však měli na svém kontě nulu.

Místo pohodlného vedení, tak udeřila gólem do šatny Karviná. Při rychlém protiútoku našel Memič na levé straně Papalelého, který dostal spoustu prostoru od Lukáše Vraštila a z vápna trefil k zadní tyči, čímž stanovil poločasový výsledek 2:1.

Po změně stran se na šanci dlouho čekalo. Diváky sedící na nekryté tribuně následně vyhnal vydatný déšť. Poté ale domácí potěšil v 65. minutě smolař z první půle Jan Navrátil. Střídající Jan Fortelný sice byl u dlouhého pasu později než brankář Lapeš, tomu se ale na těžkém terénu nepovedl odkop. Jan Navrátil byl na kruhu úplně sám a měl dostatek času, aby si míč nachystal a téměř ze čtyřiceti metrů přehodil vyběhnuvšího gólmana a zvýšil na 3:1.

„Nepovedl se mi odkop. Měl jsem tam jít placírkou a dát to na tribunu. Sice už pršelo, ale na to se nevymlouvám,“ popisoval situaci brankář Karviné Jakub Lapeš.

Gól se ještě nějakou dobu skoumal, protože Karvinští si stěžovali na situaci ve vápně Sigmy a chtěli penaltu, ani videorozhodčí však nedovolený zákrok neodhalil.

Přerušení

Následně mohl v 70. minutě definitivně rozhodnout Fortelný, jeho pokus ale mířil na roh. Před ním ještě sudí zkoušel, zda není hrací plocha nezpůsobilá, nechal však pokračovat ve hře. To ale nemělo dlouhého trvání. Za dvě minuty totiž duel kvůli zastavujícímu se míči v kalužích přerušil. Následně dělali na Sigmě vše pro to, aby se mohlo pokračovat. Odklízeli dokonce vodu ze hřiště

(Více na videu):

Zdroj: Michal Muzikant

Hráči museli přečkat 25minutovou pauzu. Po ní se opět začalo hrát od 72. minuty. Duel se však už spíše dohrával a nenabídl příliš zajímavých situací. Až v nastavení musel vytánout Macík těžký zákrok proti střele Budínského, skóre se ale neměnilo.

Sigma tak neprohrála s Karvinou ani dvanáctý ligový zápas, posledních šest navíc vyhrála a zapsala první body do tabulky v nové sezoně.

SK Sigma Olomouc - MFK Karviná 3:1 (2:1)

Branky: 15. Juliš, 33. Zmrzlý, 65. Navrátil - 44. Papalelé.

Rozhodčí: Starý - Vlček, Machač - Julínek (video). ŽK: Boháč, Čurma. Diváci: 3254

Sigma: Macík - Křišťál, Beneš, Vraštil - Chvátal, Breite, Pospíšil (82. Zorvan), Zmrzlý - Vodháněl (63. Fortelný), Juliš (82. Muritala), Navrátil (90. Kramář). Trenér: Jílek.

Karviná: Lapeš – Čurma, Krčík, Mikuš – Budínský, Bederka, Bartl (70. Málek), Memić (72. Franko) – Papalelé (80. Ezeh) – Boháč (70.Moses) , Doležal (70. Akinola). Trenér: Hejdušek.