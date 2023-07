První domácí zápas v nové sezoně čeká fotbalisty Sigmy Olomouc. A to nejen áčko, které změří v sobotu síly s nováčkem z Karviné, ale také béčko, jenž se utká v neděli proti Zbrojovce Brno, která z FORTUNA:LIGY sestoupila.

SK Sigma Olomouc versus AC Sparta Praha, nadstavba, 1.kolo | Foto: Deník/Petr Pelíšek

O první body v novém ročníku se porvou svěřenci Václava Jílka. Po porážce 0:2 na půdě mistrovské Sparty se poprvé představí vlastním fanouškům.

„Všichni si uvědomujeme, že jsme na Spartě neukázali výkon, na který máme. Proti Karviné budeme chtít předvést jiný výkon. Takový, který bude adekvátní našim schopnostem a především nás dovede k vítězství. Zkrátka určitě máme na to, abychom byli lepší,“ říká asistent trenéra Sigmy Olomouc Václava Jílka Jiří Saňák

Na Andrův stadion přijede Karviná, která po prvním kole celou tabulku vede společně se Slováckem.

V úvodním kole si totiž poradila vysoko 4:1 se Zlínem a gólem a dvěma asistencemi se blýskl Lukáš Budínský, který je s pěti brankami také nejlepším střelcem vzájemných duelů Sigmy s Karvinou.

„Karviná je nováček. Vstoupil do sezony dobře. Určitě se budou chtít vézt na vlně euforie. Mužstvo má stejného trenéra (Tomáše Hejduška) jako ve druhé lize. Jsou kompaktní, vědí, co chtějí hrát. Bude to těžký ligový soupeř,“ je si vědom Saňák.

Kromě Budínského se gólově prosadil také bývalý hráč Sigmy Jaroslav Svozil a do české ligy se vrátil v dresu Karviné také Martin Doležal. Naopak vítěze minulého ročníku F:NL opustil Michal Papadopulos, který ukončil kariéru. Nejvíce gólů v postupové sezoně dal za Karvinou Jaroslav Málek (10 branek) a pomohl po roce k návratu mezi elitu.

„Opírají se o Jardu Svozila, který přišel z Baníku, ve středu se spoléhají na Lukáše Budínského, kterému se v Karviné daří. Zmínil bych i Daniela Bartla a zahraniční hráče, kteří jsou rychlí na křídlech,“ dodal Saňák.

Sigma na Karvinou historicky umí. V lize s ní z jedenácti zápasů ani jednou neprohrála a hned osmkrát vyhrála. Za tři body zvládla i posledních pět vzájemných soubojů. Na Andrově stadionu postupně 3:1, 3:0 a v sezoně 21/22, kdy Karviná sestupovala, 2:0. Poslední měření sil na půdě Karviné z roku 2022 vyhráli taktéž Hanáci 2:1.

S Karvinou si v minulém ročníku v Olomouci poradilo také béčko, které sice prohrávalo rychle 0:2, ale nakonec zvítězilo 3:2. Odvetu na půdě Karviné prohrálo 0:1.

Oproti utkání se Spartou je možné, že realizační tým áčka Hanáků sáhne ke změnám v sestavě či rozestavení. „Máme možnosti. Můžeme nastoupit jinak proti Spartě a jinak proti Karviné,“ říkal trenér Václav Jílek ještě na předsezonní tiskové konferenci.

Utkání mezi Sigmou Olomouc a Karvinou startuje v sobotu v 15 hodin.

Béčko proti Zbrojovce

Těžký soupeř a jeden z největších favoritů na postup do nejvyšší soutěže čeká o den později v 17 hodin béčko Sigmy. Na Andrův stadion dorazí Zbrojovka, která jej v minulé sezoně dokázala vyloupit i proti áčku.

Oba týmy půjdou do utkání s bodem shodně za remízu 1:1. Béčko remizovalo ve Varnsdorfu, Brno s Vlašimí. Za Zbrojovku pálil Jakub Řezníček a pozor si olomoučtí mladíci budou muset dát i na další borce se zkušenostmi z nejvyšší soutěže. Mimo jiné na Granečného, posilu Potočného či bývalého sigmáka Jiřího Texla.