„Je to v zájmu celého českého fotbalu a koeficientu. Úvahy o tom, že Slavia by mohla být mezi zápasy s Ferencvárosem slabší neberu. Její síla je i tak veliká,“ konstatoval tehdy sportovní ředitel Ladislav Minář.

Sigma po porážce na Spartě a výhře doma s Pardubicemi tedy pokračovala až po pauze duelem s Českými Budějovicemi. A navzdory remíze nakonec prožila povedený start do soutěže.

Bylo by to stejné, kdyby v Edenu hrála? Kdo ví. Každopádně prázdninové kouzlo už vyprchalo. Olomoučané vyhráli v září a říjnu jediné ligové utkání s Karvinou. Naposledy padli v Liberci. V tabulce jsou pořád sedmí, ale sunou se spíš ke středu tabulky, než aby doráželi na špičku. To je fakt.

Duel v Edenu ale představuje výzvu. „Těšíme se na ni. Musíme předvést výkon na hranici našich možností na všech postech, včetně střídajících,“ říká asistent trenéra Václava Jílka Jiří Saňák.

Cítí Hanáci šanci? Proč ne? Slavia, hegemon domácí scény posledních let, zjevně není ve své kůži. Po pěti letech prohrála derby se Spartou, neuspěla v Evropské konferenční lize v Haifě. O víkendu remizovala v Českých Budějovicích.

Řadou zranění decimovaný tým už se nejeví neporazitelným. „Slavii se sice v posledních zápasech nedaří úplně podle jejích představ, ale nesouhlasím s tím, že je v krizi. Pořád si vytváří šance, dokáže být nebezpečná, běhavá, soubojová, tudíž nepříjemná. To dokázala i v těch zápasech, ve kterých se jí tak bodově nedařilo,“ míní Saňák.

„Teď nejsme v úplně nejlepším období, které jsme tady měli. Ale jsme rádi, že můžete hrát zápasy takhle rychle za sebou. Hned ve středu můžeme hodně z toho odčinit,“ konstatoval Jaroslav Köstl, asistent trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského.

„Olomouc měla na začátku soutěže velmi dobrou ofenzivu, trošku horší byli do defenzivy, takže v těch zápasech padalo hodně gólů. Poslední dobou se jim to trošku ustálilo. Pohybují se pořád v horní polovině tabulky. Hodně teď dbají na defenzivu a trošku utlumili ofenzivu,“ zanalyzoval v krátkosti současnou sigmáckou realitu. „Budeme se snažit využít skulinek, které tam budou, a zvítězit. Věřím, že tým je nastavený na to, že chce odčinit nezdary, které teď byly. Doufám, že výkonem i výsledkem potěšíme fanoušky,“ doplnil.

Olomouci už se pomalu vracejí do hry nedávní marodi. Hubník či Greššák nastoupili o víkendu za B-tým. Fit už je také Kryštof Daněk. Slavii kromě dlouhodobých marodů možná budou scházet Stanciu a Takács, jejichž start je nejistý.

V Edenu se hraje utkání od 19 hodin.