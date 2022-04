V Olomouci trenérovi Michalu Bílkovi budou navíc chybět Pavel Bucha, který viděl ve šlágru kola červenou kartu, čtvrtou žlutou vyfasoval také Jan Sýkora a navíc se zranil stoper Filip Kaša.

Těchto ztrát budou chtít Hanáci určitě využít. Plzeň navíc obrali o body i na podzim v jejím prostředí. Uhráli tam bezbrankovou remízu i přesto, že na konci první půle viděl červenou Roman Hubník. Přesilovku hráli ale domácí pouze jedenáct minut.

Sigma hlásí posilu z Ukrajiny. Novic hrál také za Arsenal

„Utkání nám tehdy vyšlo a jsou tam inspirativní věci, které budeme chtít zopakovat. Univerzální návod na úspěch proti ní nemá asi nikdo. Plzeň sílu ukazuje každý zápas,“ řekl kouč Václav Jílek.

SK Sigma Olomouc - FC Viktorie Plzeň



Výkop: SO, 16.00

Rozhodčí: Hocek - Hájek, Šimáček.

Poslední vzájemný zápas: 0:0

Bilance: 12-7-26, 42:58

Pravděpodobné sestavy:

Sigma: Macík - Chvátal, Hubník, Jemelka, Zmrzlý - Breite, Greššák - Navrátil, Růsek, Daněk – Chytil.

Absence: Hála, Poulolo, Spáčil, Matoušek, Pablo (zranění).

Plzeň: Staněk - Santos, Hejda, Pernica, Havel – Káčer, Kalvach – Kopic, Čermák, Mosquera – Beauguel.

Absence: Bucha (ČK), Sýkora (ŽK), Kaša, Pachlopník (zranění).

Obrana v čele s Václavem Jemelkou si bude muset dát pozor na útočné duo Beauguel, Chorý. Právě bývalý hráč Sigmy Chorý má na jaře formu a v sedmi duelech nasázel pět branek a přispěl tak k neporazitelnosti svého celku. A to i přesto, že do většiny duelů šel až jako žolík. Beauguel je pak třetím nejlepším střelcem ligy s dvanácti zásahy.

„To je obrovská síla, což ukázali naposledy proti Slavii. Byl to důležitý faktor, který vedl k vyrovnání. Potřebujeme, aby hráči měli co nejmíň prostoru a nedostávali se do šestnáctky. Jejich nebezpečnost je obrovská. Jejich figura a fyzická zdatnost jsou ve spojení s kvalitním centrem těžko bránitelné,“ je si vědom kouč.

Zatímco Plzeň bojuje o titul, Olomouc by ráda do nejlepší šestky. Na ni ztrácí dva body, naopak na skupinu o sestup má náskok čtyř bodů.

„Plzeň bude velký favorit, ale budeme chtít udělat maximum, abychom tři body sebrali my,“ hlásí Jílek.

Fanouškovský koutek

Kromě lídra tabulky si klub přichystal také zpestření pro návštěvníky, kterým bude fanouškovský koutek, kde se můžou setkat a popovídat si s trenérem Petrem Uličným a bývalým záložníkem Tomášem Hořavou. A třeba si dát k tomu pivo a klobásu.

Speciální pozvánka od výjimečné osobnosti. Tohle byste si, Sigmáci ?, neměli pred sobotním zápasem proti Plzni nechat ujít. #oloplz

⏩ https://t.co/2YFMFKqcfn pic.twitter.com/8lApGGHFxl — SK Sigma Olomouc (@SKSigmaOlomouc) April 6, 2022

Zatímco zápas startuje v 16 hodin, koutek otevírá hodinu před ním.