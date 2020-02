Sigma a Karviná už mají za sebou oba vzájemné souboje v základní části soutěže (oba zápasy skončily 1:1), proto se dohodly na měření sil přesně týden před ostrým vstupem do ligy.

Oba sobotní soupeři mají za sebou herní soustředění v Turecku, kam shodou okolností cestovali stejným letadlem.

Svěřenci trenéra Juraje Jarábka se z vítězství neradovali, těsně prohráli s rumunskou Craiovou i polským Zaglebie a remizovali s makedonskou Škendijou.

To Hanáci zdolali všechny tři protivníky – ázerbájdžánský Karabach 3:1, ruský Orenburg 2:0 a ukrajinské Dnipro 1:0.

Ve středu se navíc k týmu připojil sparťanský útočník Lukáš Juliš, který bude v Sigmě na jaře hostovat a trenér Radoslav Látal bude mít v Karviné jedinečnou možnost rychlostně disponovaného forvarda, jenž se naposledy připravoval se sparťanskou rezervou, otestovat.

„Chtěli jsme, aby za námi přiletěl do Turecka, ale onemocněl. V Karviné nějaké minuty určitě dostane, doufejme, že se s mužstvem sžije a bude připraven na jarní část ligy,“ uvedl Látal.

„Myslím, že v sobotu budu připravený. Už podle tréninku bylo vidět, že kluci jsou fotbalisti. A já mám rád fotbalisty kolem sebe, takže to bude dobré,“ prohlásil ve středu s úsměvem Juliš.

Generálka v Karviné startuje ve 14.30, první ostrý zápas čeká Sigmu následující sobotu ve stejný čas v Teplicích.

Víkendová příprava:

SK Sigma Olomouc B – SFC Opava B (SO, 10.00, Řepčín), 1. HFK Olomouc – SK Sigma Olomouc U 18 (SO, 10.00), FK Šumperk – Jiskra Rapotín (SO, 10.00), SK Sigma Olomouc U 19 – Podbrezová U 19 (SO, 12.00, Řepčín), 1. HFK Olomouc B – Sokol Ústí (SO, 12.00), FK Nové Sady – TJ Valašské Meziříčí (NE, 10.00, UMTRA Sigma)