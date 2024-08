Po Slavii další těžký test. Svěřenci Tomáše Janotky změří síly s Mladou Boleslaví. Ta zatím valčí na dvou frontách. Kromě domácí ligy úspěšně zvládla také dvojzápas s Hapoelem Beer Sheva, když prohrávala už 0:2, ale skóre otočila na 4:2. Po domácí remíze tak postoupila a čeká ji ve čtvrtek úvodní zápas o postup do základní skupiny.

„Mladá Boleslav má dostatečně široký kádr. V průběhu zápasů se ukázalo, že umí rotovat se sestavou. Uvidíme, v jaké sestavě nastoupí proti nám. Mají zastupitelné hráče na jednotlivých pozicích, ale je to dvojsečné. Poháry dodávají Mladé Boleslavi těžké zápasy a zkušenosti, je ale jasné, že kvůli delší sérii anglických týdnů se může kumulovat únava. To se ukáže až v samotném utkání,“ říká trenér Sigmy Tomáš janotka.

Jeho tým se soustředí na domácí soutěž, ve které má o bod více než tým Davida Holoubka. V minulém ročníku doma Hanáci vyhráli vysoko 4:0, jarní odvetu však prohráli 1:2. Mladá Boleslav získala všech šest bodů doma, venku prohrával v Jablonci i Hradci Králové.

„Od Boleslavi očekávám velkou kvalitu do ofenzivy. Je to tým, který má obrovskou sílu směrem dopředu, má široký kádr a ofenzivní esa jsou velmi silná. Boleslav dává hodně branek, je to velice ofenzivně laděný tým. Musíme si dát pozor právě na její sílu v ofenzivě,“ ví Janotka.