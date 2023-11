V české reprezentaci odehrál Filip Novák osmadvacet zápasů. Levonohý obránce si vyzkoušel tureckou ligu za Fenerbahce či Trabzonspor, je dánským mistrem v dresu Midtjyllandu a naposledy hrál ve Spojených arabských emirátech. Zahraniční angažmá preferoval i nyní, týmy situaci okolo něj sondovaly, ale nakonec nic neklaplo. A tak se zkušený 33letý fotbalista upsal do konce sezony Sigmě Olomouc.

Filip Novák | Foto: SK Sigma Olomouc

Se Sigmou jste už od léta trénoval. Jak se vaše angažování vyvíjelo?

Preferoval jsem zahraničí. Chtěl jsem to ale mít uzavřené tak dva, tři týdny zpět. Vždycky se ale našly nějaké kluby, které měly zájem. Jenže potom chtěly čas a pořád se na něco čekalo. Já už byl tak dva týdny před podpisem rozhodnutý, že pokud to nevyjde, budu v Sigmě. Moje agentura mi ale říkala, že mám ještě vydržet. Já měl jasno už před zápasem se Zlínem. Pořád jsem čekal na zahraničí, ale nic se nenašlo.

Zahraničí je tedy uzavřené?

Teď to padlo, ale jsem tomu pořád otevřený. V Olomouci jsme domluveni do konce sezony. Byl můj cíl dostat se do zahraničí, ale byl tam problém, že jsem poslední půlrok v Džazíře nehrál. Nečekal jsem, že to bude až takový problém. Teď je pro mě priorita hrát, být dobrý a třeba potom. Mám v hlavě, že bych se do zahraničí ještě chtěl podívat.

Říkáte, že zájem tam byl, mělo jej hodně klubů?

Dost. Pět týmů, možná víc, které sondovaly situaci, ale chtěly hráče, který byl rozehraný a ne toho, který stál.

Lobovali Vít Beneš a Martin Pospíšil za váš příchod hodně?

Stoprocentně. Kluky znám skoro celý život, byl to další impuls, abych podepsal Sigmě. Navíc jsem doma, mám to kousek na stadion, takže to byl také jeden ze signálů.

První zápas v Jablonci jste ale celý strávil na lavičce, co na to říkáte?

Já jsem to trošku i věděl. S trenérem jsme se bavili, že se to zaregistrovalo až večer, takže nebyla možnost naskočit od začátku. Musím si na šanci počkat, doufám že to bude už příště. Zdravotně jsem na tom dobře, nebyl jsem vůbec zraněný. Se Sigmou trénuji už přes dva měsíce, tréninky jsou náročné, takže o kondici strach nemám.

Takže proti Slavii budete v základu?

Uvidíme, doufám, že ano. Záleží na taktice a trenérovi. Budu nachystaný. V Jablonci jsem si alespoň nasál atmosféru, jaká v Olomouci před zápasem je.

Rozehrání v béčku není téma?

Chybí mi zápasová praxe, ale nebyl jsem a nejsem zraněný, cítím se dobře, což je důležité. Teď jenom chytit zápasovou praxi a znovu to nastartovat. O rozehrávání v béčku jsme se nebavili.

