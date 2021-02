Veškerý výtěžek, který se podaří vybrat, bude použit pro pomoc konkrétním lidem, jejichž příběhy jsou k přečtení na webu nadace znesnaze21.cz. Nejštědřejší přispívající se mohou těšit na zajímavé odměny. V minulém roce se podařilo pro fakultní nemocnici Bulovka získat 200 tisíc korun.

„Hlavním hybatelem věcí je esportový tým Entropiq, který pořádal FIFA Charity Cup už loni. Budou ho hrát hráči z tohoto týmu, pak z esportových týmů Sparty a ze Slavie. Já jsem dostal pozvání jen jako takové zpestření,“ pousmál se Beneš.

Kromě olomouckého obránce se připojí na stream například Lukáš Vácha z pražské Sparty, nebo ambasador Entropiqu Vladimír Šmicer.

„Oslovili mě lidé z Entropiqu, protože jsem v minulosti s nimi spolupracoval. Přímo se zúčastnit nemůžu, jednak kvůli koronaviru a samozřejmě i kvůli fotbalu, takže se připojím z domova,“ vysvětlil.

„Poslední dobou jsou takové akce poměrně časté. Vzhledem k těžkostem, které jsou s koronavirem se dobročinných projektů přes technologie pořádá víc a víc. Ať už jsou to herní streamy, nebo třeba podcasty a podobně,“ doplnil Beneš.

Skvělé je podle něj hlavně zjištění, kolik lidí je ochotno pomoct druhým.

"To je opravdu výborné. Myslím, že takové věci by se měly dělat. Když můžu pomoct, tak to neodmítnu," dodal dvaatřicetiletý obránce, který má s charitativním hraním své zkušenosti. Před několika lety absolvoval celodenní maraton, během kterého vybíral peníze pro někdejšího obránce Plzně Mariana Čišovského, jenž trpěl nevyléčitelnou chorobou ALS. „Tenkrát to bylo dokonce 28 hodin. To ale byla opravdu jen výjimka pro Mariana. To byla opravdu nálož," smál se Beneš, pro nějž je hraní her především výborným relaxem.

"Ale už to není tak intenzivní jako za mlada. Když jsem ten maraton měl za sebou, tak jsem si hned říkal, že tohle už nezopakuju,“ smál se.