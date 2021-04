„Přiznám se, že nad tím už člověk trochu přemýšlí,“ usmál se. Zároveň už také dumá nad tím, co bude, až jednou s kariérou skončí. „Hlásím se na pedagogické lyceum,“ prozradil.

Co se tak člověku honí hlavou, když dostane dres k 250. ligovému zápasu?

Je to krásné a jsem moc rád. Můj osud lidi docela znají (v žákovském věku po úrazu přišel o jednu ledvinu – pozn. red.), takže nikdy jsem nepočítal s tím, že bych na něco takového dosáhl.

A teď se pomalu blížíte ke klubu legend, kam se vstupuje za 300 zápasů. Přemýšlíte nad tím?

Musím říct, že teď už nad tím trochu přemýšlím. Ale v mém věku, když se blíží konec kariéry je člověk rád za každý zápas a za každý rok navíc. Rád bych na těch 300 zápasů dosáhl, ale všechno bude záviset od toho, jak bude vypadat moje zdraví.

To skoro zní, jako byste se už pomalu připravoval na konec kariéry?

Rozhodně bych ještě nějakou dobu rád hrál. Jak se vždycky říkalo, tak aspoň do pětatřiceti. Někomu se poštěstí i déle. Plánovat na roky dopředu je složité. Rozhodně ale chci být připravený. Člověk nikdy neví. Myšlenkám o tom, co bude pak, nedá vyhnout. Postupně to začínám i řešit. Chtěl bych si nechat otevřená dvířka i jinde.

Jakým směrem byste se chtěl vydat? Zůstat u fotbalu, jako většina?

Možností si nechávám víc. Můj táta byl třeba trenér. Netvrdím, že na extra vysoké úrovni, trénoval dorostence, ale myslím si, že nějaké takové vlohy jsem po něm trochu zdědil. Druhá věc je, jestli bych na to měl. Další možností je pro mě e-sportové prostředí, kde se pohybuju. Snažím se taky dodělat si školu. Tak uvidíme.

Co se chystáte studovat?

Já jsem se na střední škole učil na truhláře. Teď se ale hlásím na pedagogické lyceum.

Takže byste učil truhlařinu?

To asi ne. To už je opravdu hrozně moc dlouho, co jsem pracoval se dřevem. Když tedy nepočítám nějaké práce doma, nebo u rodičů na baráku. Kdybych chtěl dělat trenéra, tak se rozhodně pedagogické vzdělání hodí a práce s malými dětmi by mě bavila. Moje manželka je ale taky učitelka, takže k tomu mám trochu blíže.

Plánujete setrvat v Olomouci?

Momentálně jsem samozřejmě tady v Olomouci. Ze smlouvy mi zbývá rok a pár měsíců. To určitě chci dodržet. Jinak ale už jako rodina přemýšlíme tak, že bychom zakotvili v Olomouci.

V sobotu vás čeká zápas s Baníkem. Jak citelné je, že se derby už potřetí bude hrát bez diváků?

Při těchto velkých zápasech je to samozřejmě znát. Naši fanoušci, stejně jako soupeřovi, dokáží vytvořit skvělou kulisu a pro hráče na hřišti je to důležité. Je to velká škoda, že na stadionech teď být nemohou. Bohužel s tím nemůžeme vůbec nic udělat.

Zůstává mezi hráči náboj toho zápasu i bez atmosféry na tribunách?

Myslím si, že ano. Každý si uvědomuje, že je to derby a že nesmíte uhnout. Tím nechci říct, že se na jiné zápasy tolik nevyhecujete, ale v těch derby zápasech je to jiné. V soubojích na hřišti je to často vidět. Jsou tam emoce, jiskří to. Tak to ale při derby má být. Diváci to určitě dokáží dostat ještě na vyšší úroveň, ale i tak je rivalita mezi hráči pořád přítomná.

Jaký je klíč k úspěchu v takových zápasech?

Derby je o tom, že soupeři neustoupíte. Musíte být agresivní. Soupeři se v tom minimálně vyrovnat. Baník je nepříjemný soupeř. Kombinačně zdatný soupeř. Měli části sezony, kdy se jim hodně dařilo a měli ambice jít nahoru, třeba až na poháry, ale nakonec se jim to také nepovedlo. V derby se ale podle mě rozdíly do značné míry mažou. Není důležité, jak na tom kdo je. Je to mnohdy o bojovnosti a touze vyhrát. Ta v takových zápasech rozhoduje. Baník je podle mě právě v té agresivitě na vysoké úrovni.

Pětkrát za sebou Sigma Baník neporazila. Je to jen náhoda, nebo čím to je?

Pět zápasů za sebou asi už úplně náhoda nebude. Nějakou příčinu to bezpochyby má. Prostě jsme v těch jednotlivých zápasech nebyli dost dobří. Třeba právě v těch atributech, o kterých jsme mluvili. Věřím však, že se připravíme tak, abychom je tentokrát předčili. Doma se nám sice v zápasech moc nedařilo, máme co napravovat. Chceme to ale zlomit.

Náročný program bude pokračovat. Po Baníku přijede Slavia…

Věřím, že jsme se z toho trochu poučili oproti minulému roku, kdy jsme trochu moc upínali na jediný zápas v semifinále poháru s Libercem a pak jsme ho nezvládli. Je to důležitý zápas. Cesta do poháru. Ale musíme to brát jeden zápas po druhém a chtít být v každém co nejlepší.

Jak těžké je chystat se na nejdůležitější zápas ve chvílích, kdy máte řadu zraněných a nemocných hráčů?

Samozřejmě je to náročné. Kluci se nám teď budou snad ale pomalu vracet. Je to komplikované, když třeba kvůli opatřením nemůžeme naplno ani využívat všechny možnosti regenerace. Únava se ale kumuluje u všech. Viděli jsme, jak třeba korona zamávala se Slováckem. I na nich je vidět, že toho mají plné zuby a možná jim trochu dochází dech. Slavia má třeba výhodu, že má tak silný kádr, že si na každém postu mají dva hráče a mohou si vybrat plnohodnotnou náhradu.

Zároveň může Slavia o víkendu oslavit titul. Nemůže být výhoda, že by pak nedorazila tolik koncentrovaná?

To se asi nedá říct (směje se). Hráči jsou profíci a určitě chtějí vyhrát na všech frontách. Na to se bohužel spoléhat nemůžeme.

Každopádně o moc těžší los jste mít v poháru nemohli. Když přejdete přes Slavii, pojedete na Spartu

Ale pokud chceme vyhrát pohár, musíme porazit všechny, i ty nejsilnější. Není prostor nějak spekulovat.