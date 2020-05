Jak to s filmovým dokumentem momentálně vypadá?

Jsme v pomyslné cílové rovince. Pomalu děláme poslední úpravy, doplňujeme poslední materiály, jako například teď v poslední fázi materiály k účasti naší devatenáctky v UEFA Youth League. Hledáme taky třeba často ještě kvalitnější záběry, než jsou reprodukce z videokazet.

Kdo všechno se na jeho výrobě podílí?

Zejména agentura Post Bellum a režisér Tomáš Klein. On dodává hlavně pohled profesionála a z mojí strany je tam zase pohled klubového srdce. Průvodním hlasem bude Miroslav Krobot. Byl jsem moc rád, že když film viděl, tak to pochválil a zmínil, že cítí, že je dokument dělaný opravdu od srdce. To mě opravdu potěšilo.

Pro Krobota? I kvůli charismatickému hlasu

Proč padla volba právě na něj?

Hledali jsme docela dlouho. A myslím, že je to opravdu ideální volba. On je Sigmákem od osmi let. Sice není přímo z Olomouce, ale pochází z regionu a pořád se tady pohybuje, protože tu má chatu. Navíc má charismatický hlas, je spjatý s fotbalovým prostředím díky Okresnímu přeboru. Oslovili jsme ho a i díky tomu, že teď v době koronaviru není tolik pracovně vytížený, tak to všechno do sebe zaklaplo.

Jak dlouho na filmu pracujete?

První natáčení proběhlo už v říjnu 2018. V roce 2019 přišla určitá pomlka, kdy jsme chystali oslavy stoletého výročí. Chtěli jsme samozřejmě vydat film ke 100 letům, ale kvůli pracovnímu vytížení se to nepodařilo. Zvítězila ale snaha udělat to především kvalitně, takže jsme si řekli, že už se časově omezovat nebude. Nakonec do toho promluvila ještě současná situace kolem pandemie, takže premiéra je plánovaná přesně rok po zápasu století v první polovině září.

Nebýt koronaviru, už byste měli hotovo?

Asi bychom už měli film v kinech. Bylo by to určitě trošičku jiné, Chceme si dát záležet a jde nám o to, aby si fanoušci a diváci film mohli užít naplno. Věřím, že v září už budeme co nejvíc v normálu.

Na premiéru dorazá i legendy

Plánujete k uvedení do kin větší akci?

Chceme pozvat na premiéru všechny legendy klubu, zaměstnance, samozřejmě představitele města a kraje, novináře a další, předpokládáme že i proto budeme potřebovat projekci rozdělit do více sálů. Následně bude dokument zařazen pro fanoušky a širokou veřejnost do standardního programu multikina Premiere Cinemas v Šantovce.

Na co všechno se mohou fanoušci těšit? Co uvidí?

Chtěli jsme, aby to byl dokument, ale také aby to fungovalo jako příběh. Od roku 1919, kdy klub vznikl v Hejčíně až po současnost. Začínáme i končíme loňským Zápasem století. Důležitou roli ve filmu hraje také pan Svatopluk Hudec, jehož zpěv celý film vykopává. Byl to hrdý Hejčíňák, který se k tomu také vždycky hlásil a samozřejmě také velký Sigmák. V podstatě klub provázel po celý svůj život, než nás letos na jaře opustil.

Která část se nejvíc osobně líbí vám? Co byste vypíchl?

Celý film se mi líbí hlavně jako celek. Zaujaly mě hodně samotné začátky ze začátku 20. století. Ale celkově si myslím, že zajímavá je každá část, kterou vyprávějí klubové legendy jako například Karel Brückner, Milan Máčala, Petr Uličný, řada velkých hráčů jako Maroši, Hapal, Radek Látal. Devadesátým rokům, což je dodnes nejúspěšnější éra klubu, a období Karla Brücknera věnujeme asi největší část. Věřím, že se to fanouškům bude líbit.

Jak Uličný k funkci přišel

Prozradíte nějakou perličku?

Těch perliček bude určitě víc. Petr Uličný třeba popisuje, jak v roce 2012, měl nejdřív za úkol přemluvit Karla Brücknera, aby tým v těžké situaci zachránil, což se mu ale nepodařilo. Pan Brückner mu ale řekl, proč to nevezme sám. A John Uličný přiznal, že měl trochu popito, tak to vzal. Až ráno si uvědomil, jak těžké to se sedmi body to bude. Když se chtěl vymluvit, tak už mu funkcionáři děkovali, že klub nenechal na holičkách, tak do toho musel jít. A dopadlo to nejen záchranou, ale i třešničkou na dortu v podobě vítězství v poháru.

Podařilo se vám získat všechny respondenty?

Myslím, že z těch největších osobností nechybí opravdu nikdo. Zároveň tam ale také nemohou být a promlouvat úplně všichni. Materiálů byla obrovská spousta. Minimálně na dobových záběrech nebo aspoň mluveným slovem by se měli objevit ti nejdůležitější určitě.

Řadu lidí jistě napadne jestli bude ve filmu Jiří Kubíček, který se s klubem nerozešel v nejlepším.

Jirka Kubíček je pochopitelně nesmazatelná součást historie Sigmy, takže chybět nemůže. Nemá v dokumentu vyloženě zpověď ze studia, ale při přípravě jsem ho sám kontaktoval a přispěl nám i nějakými fotografiemi a podklady z vlastního archivu. Jednoznačně je to osobnost, která k Sigmě patří.

Jaké ambice máte s dokumentem po finanční stránce?

Není tvořený za účelem zisku. Poděkování samozřejmě patří partnerům, kteří na dokument přispívají a také Olomouckému kraji a městu Olomouc. Cílem je, aby se film dostal mezi co nejvíc fanoušků a aby si zavzpomínali na staré časy. Myslím si, že zajímavé to nemusí být nutně jen pro naše fanoušky, ale i pro příznivce fotbalu ze všech koutů republiky, protože historie klubu je opravdu bohatá a sportovně úspěšná.