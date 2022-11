Kromě třiadvacetiletého útočníka dostali pozvánku stejně staří obránce Ondřej Zmrzlý a další ofenzivní hráč Antonín Růsek. Společně s posledním jmenovaným byl v pondělí donominován také dvaatřicetiletý Jan Navrátil.

Všichni čtyři vyrazili do Prahy vlakem a následně pokračovali metrem. „Jsme rádi, že jsme tady. Je pro mě lehčí, že tady nejsme třeba sami dva, ale čtyři. Zapadnutí do kolektivu takhle bude určitě lepší,“ říkal Mojmír Chytil.

Kromě Antonína Růska, který se už představil za národní tým před dvěma lety proti Skotsku, jsou ostatní tři hráči Sigmy nováčci. „Určitě za to něco zaplatíme, i když částku neznám. Ale tohle rád zaplatím,“ usmála se na podzim šestigólová opora Olomouce.

Sigma se otřepala z krize. Je povinnost lukrativní nabídku probrat, říká Jílek

Svými výkony pomohl k dobrému čtvrtému místu Sigmy po podzimní části FORTUNA:LIGY a nyní by rád přispěl k dobrému výsledku také reprezentaci v přátelských zápasech proti Faerským ostrovům a v Turecku. První zápas navíc odehraje doma na Andrově stadionu.

„To je pro nás určitě bonus. Trenér Václav Jílek nám k nominaci také pogratulovat. Popřál nám, ať se daří a abychom se ukázali v co nejlepším světle. Samozřejmě je můj sen vstřelit v reprezentačním dresu gól, ale uvidíme, zatím jsem jen v nominaci,“ sdělil Chytil.

K reprezentaci se na rozdíl od hráčů Olomouc nepřipojila největší hvězda Patrik Schick, který nestihl doléčit svalové zranění, což Chytila trošku mrzí. „Chtěl jsem ho aspoň poznat a potřást si s ním rukou. Bohužel okolnosti jsou takové. Ale zase by tu nebyli jiní hráči, třeba si s ním někdy zahraju,“ doufá Mojmír Chytil.

FOTO + VIDEO: Fanoušci si v Olomouci užili akci s repre. Na co se ptali Vaclíka?

A co jeho posun do většího týmu než je Sigma Olomouc? Na podzim předváděl dobré výkony a začíná se spekulovat, zda o něj nebude zájem. „S manažerem jsme si řekli, že to budeme řešit až po konci sezony. To je až pohár po reprezentačním srazu (osmifinále MOL Cupu v Liberci, které hraje Sigma 26. listopadu). Potom to bude v řešení, ale zatím jsem hráčem Sigmy Olomouc, kde mám platnou smlouvu,“ uzavřel Chytil.