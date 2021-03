„Je to velká čest. V minulosti byli takto oceněni mistři světa či Evropy,“ byl šťastný Aleš Mandous, když ve středu ráno přebíral cenu před Androvým stadionem.

A nebyl to pro něj tento důvod jediný důvod k radosti. Objevil se totiž i v nominaci Jaroslava Šilhavého, díky čemuž se podívá na reprezentační sraz.

„To byla ještě lepší zpráva. Nároďák je splněný sen každého fotbalisty a jsem rád, že mi trenér dal opět šanci,“ pokračoval s úsměvem. Svými výkony si bude chtít říct i o nominaci na letní evropský šampionát.

Během kvalifikačních bojů se tak potká například s Garethem Balem nebo hvězdami Belgie.

„Wales má skvělé hráče. I jejich gólmani mají vysokou kvalitu. Belgie je asi nejlepším týmem na světě, takže to bude enormně těžké,“ hodnotil soupeře Mandous.

Společně s ním přebral cenu za největší objev roku také spoluhráč Kryštof Daněk, který se ve svém útlém věku zabydlel v kádru Sigmy. Zároveň si také on řekl o pozornost trenéra reprezentace. Dostal se mezi náhradníky nominace mládežnického týmu na EURO do jednadvaceti let.