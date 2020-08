„Hráli jsme bez problémů, hru jsme měli pod kontrolou a soupeře jsme k ničemu nepustili. Pak jsme ale jednou špatnou rozehrávkou zkazili celý zápas,“ uvedl Látal pro klubový web Sigmy.

Kouč Olomouce nemohl do utkání nasadit záložníka Davida Housku, jehož trápí bolavá záda. Stoper Jan Štěrba bude ještě zhruba tři týdny mimo hru, naštěstí se u něj nepotvrdil černý scénář o únavové zlomenině holenní kosti a osmitýdenním výpadku. Radek Látal ještě nemohl nastoupit kvůli zraněnému kotníku.

Hned ve druhé minutě zápasu s Trnavou navíc na marodku přibyl Vít Beneš, jenž musel ze hřiště. Podle informací iSport.cz se jedná o zranění zadního stehenního svalu, které jednatřicetiletého obránce trápilo už v zimě.

Další střední bek Václav Jemelka si tak musel neplánovaně střihnout oba poločasy.

V tom prvním měla Sigma jasnou převahu. A to i přes to, že Trnava hrála generálku na ligu a Hanáci absolvovali nejtvrdší týden přípravy zaměřený na získání fyzické kondice.

Góly padaly po změně stran. Za Olomouc otevřel skóre v 58. minutě Pavel Zifčák, který se z brejku po spolupráci s Mojmírem Chytilem prosadil přízemní střelou na zadní tyč.

Na závěr utkání přišla zmiňovaná nešťastná sigmácká pasáž. Po chybách v obraně přišel faul brankáře Michala Reichla a Trnava srovnala z penalty.

Pak olomouckému gólmanovi dokonce pomohla i tyč.

„Posledních patnáct minut nám znehodnotilo celé utkání. Ale na to, že jsme v týdnu hodně trénovali, byli kluci velmi běhaví a agresivní. Chybělo už je trochu více střel do zakončení,“ hodnotil zápas trenér Látal.

O tom, že Sigma byla lepší, nepochyboval ani kouč Trnavy.

„První poločas jsme hráli hodně špatně, soupeř nás převyšoval, všude jsme byli pozdě. Olomouc byla rychlejší, dynamičtější. Ve druhém poločase to bylo po změně rozestavení o něco lepší, ale pořád to mělo daleko k tomu, co by se mi líbilo,“ uvedl na klubovém webu trenér Marián Šarmír.

Další přípravné utkání Sigma odehraje ve středu od 10 hodin proti nováčkovi nejvyšší české soutěže Zbrojovce Brno.

SK Sigma Olomouc – FC Spartak Trnava 1:1 (0:0)

Branky: 58. Zifčák – 81. Pačinda z pen. Rozhodčí: Mayer – Vostrejž, Bělák. ŽK: Greššák, Reichl (oba Ol.).

Olomouc 1. poločas: Mandous – Hubník, Beneš (2. Jemelka), Vepřek – Zahradníček, Greššák, Daněk, González, Hála, Falta – Yunis. 2. poločas: Reichl – Sladký, David, Jemelka (78. Greššák), Kerbr – Zifčák, Zmrzlý, Breite, Chytil, Šíp – Nešpor. Trenér: Radoslav Látal.

Trnava: Rusov (46. Kamenár) – Mihál (65. Kóša), Anthony, Václav – Cabral (65. Jónsson), Jakúbek (46. Benovič), Grič, Bukata, Yao (70. Johnson) – Pačinda (85. Jakúbek), Olejník (46. Mihálek). Trenér: Marián Šarmír.