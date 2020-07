Fotbalová Sigma už zná jízdní řád letní přípravy. Svěřencům trenéra Radoslava Látala nakonec odpadly dva dohrávané ligové zápasy proti Opavě a Zlínu, které se měly hrát ve čtvrtek a v neděli. Soutěžní ročník 2019/20 byl nakonec kvůli výskytu koronaviru v týmu Opavy a následné karanténě ukončen předčasně, bez určení konečného pořadí.

Trenér Sigmy Radoslav Látal | Foto: Deník / Jiří Kopáč

„Pro nikoho tato situace není příjemná. Zvláště, když se o odložení dozvíte pár hodin před zápasem. Je to škoda, protože jsme byli na utkání připravení a chtěli jsme ho odehrát. Nedá se nic dělat, musíme to brát tak, jak to je. Tréninkový plán do konce týdne jsme ale museli upravit,“ řekl trenér Radoslav Látal.