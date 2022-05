Měsíc dlouhé volno si užijí olomoučtí hráči. Přípravu totiž odstartují až 20. června. První přípravný zápas odehrají svěřenci Václava Jílka 29. června proti Vyškovu. Hned o víkendu je pak čeká v sobotu 2. července dvojzápas s Prostějovem a slovenskou Žilinou. Následovat by měl ještě souboj s Jihlavou.

Domácí se uskuteční tradičně ve Slatinicích a časy jejich výkopů budou teprve upřesněny.

Ještě před odjezdem na soustředění zavítá Sigma 9. července do Gliwic. Na herní kemp do rakouského Kaprunu vyrazí Olomouc 14. července a během pobytu až do 23. července tam sehrají tři duely, přičemž soupeři zatím nejsou potvrzeni.

Úvodní ligové kolo je v programu 30. a 31. července.

Letní příprava Sigmy:

20. června: start přípravy

29. června: Sigma – Vyškov

2. července: Sigma – Prostějov, Sigma – Žilina

9. července: Piast Gliwice – Sigma

14. – 23. července: soustředění v Rakousku

16. července: 1. zápas

17. července: 2. zápas

23. července: 3. zápas

30. – 31. července: 1. kolo FORTUNA

