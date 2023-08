Fotbalisté Sigmy Olomouc zlomili prokletí stadionu v Uherském Hradišti. Na hřišti Slovácka vyhráli poprvé od roku 2012. Vítězství 2:0 ve 3. kole FORTUNA:LIGY zařídili Lukáš Juliš s Janem Vodhánělem.

Děkovačka hráčů Sigmy s fanoušky po výhře na Slovácku | Video: Michal Muzikant

Jedinou změnu v základní sestavě oproti úspěšnému domácímu utkání s Karvinou udělal na Slovácku trenér Sigmy Václav Jílek. Místo zraněného Vojtěcha Křišťála nastoupil s maskou hrající Jakub Pokorný.

Hned ve druhé minutě domácím pořádně zatrnulo. Rozhodčí Stanislav Volek zapískal faul Víta Beneše na Pavla Jurošku a nařídil penaltu. Jenže následně si jej zavolal k monitoru od videa Marek Radina a po zhlédnutí opakovaného záběru hlavní sudí pokutový kop odvolal a domácímu hráči ukázal žlutou kartu.

Slovácko vstoupilo do utkání lépe a aktivněji, ale byla to Sigma, kdo z ojedinělé akce šel do vedení. Centr Pokorného z pravé strany Heča nezkrotil, míč mu vypadl, první dorážka Navrátila, ještě v bráně neskončila, míč se ale dostal k Lukáši Julišovi, který jej z malého vápna doklepl do odkryté brány.

Od Sigmy to ale bylo v první půli vše. Hanáci nedokázali udržet míč a dlouho se s ním nemohli dostat na útočnou polovinu. Naopak Slovácko několikrát zahrozilo a mohlo skóre otočit.

Hned ve 14. minutě mířil po centru Petržely Hoffmann vedle. Ještě větší šanci měl o tři minuty později Havlík. Z malého vápna po centru Reinberka ale hlavičkoval do břevna. Po průniku Petržely přes Zmrzlého se neprosadil ani Cicilia a chybu Pospíšila na půlce nezužitkoval Reinberk, který vybojoval pouze rohový kop.

Po něm měli domácí dva závary, první Olomoučtí vyřešili se štěstím odkopem, druhý skončil střelou nad.

Už od dvacáté minuty se rozcvičoval Jan Fortelný, ale v poločase sáhl trenér Jílek ke dvěma jiným změnám. Pospíšila nahradil Zorvan a Vraštila Ventúra. A vstup do druhé půle Sigmě vyšel, nebo spíše Slovácku nevyšel. Hrubou chybu Daníčka využil Vodháněl, který byl u míče dříve než vyběhnuvší brankář Heča, kterého snadno obstřelil a zvýšil na 2:0.

Obrovskou šanci na snížení měl v 65. minutě Reinberk. Po prodlouženém rohovém kopu ale nedokázal míč na zadní tyči usměrnit do odkryté brány.

Slovácko územní převahu v kontaktní gól nepřetavilo. Naopak třetí gól nabídl Sigmě Havlík, který jako poslední ztratil míč, ale Fortelný v úniku netrefil bránu. A výhru nepojistil ani v 90. minutě Denis Kramář, který šel úplně sám na Heču, kterého trefil.

Na druhé straně si v nastavení zachránil čisté konto Macík proti hlavičce z malého vápna.

Sigma tak slaví zisk tří bodů proti Slovácku po deseti vzájemných zápasech. V Uherském Hradišti vyhrála poprvé od února roku 2012.

Zdroj: Michal Muzikant

1. FC Slovácko - SK Sigma Olomouc 0:2 (0:1)

Branky: 9. Juliš, 48. Vodháněl.

Rozhodčí: Volek - Hájek, Žurovec - Radina (video). ŽK: Navrátil, Vodháněl - Juroška. Diváci: 4942.

Slovácko: Heča – Reinberk (75. Sinyavskiy), M. Kadlec, Hofmann, Holzer – Daníček, Havlík – Petržela (62. Kalabiška), Valenta (83. Trávník), P. Juroška (62. Kim) – Cicilia (62. Vecheta). Trenér: Martin Svědík.

Olomouc: Macík - Vraštil (46. Ventúra), Beneš, Pokorný - Zmrzlý, Breite, Pospíšil (46. Zorvan), Chvátal - Vodháněl (75. Fortelný), Juliš (68. Kramář), Navrátil (90+1. Matys). Trenér: Václav Jílek.