Trenér Látal zamíchal sestavou a udělal oproti minulému utkání šest změn. Do týmu se vrátil po zranění klíčový záložník Houska, od začátku hrál i další středopolař Greššák, takže na lavičku usedli Breite s Daňkem.

Ve stoperské dvojici Hubník nahradil Poulola a nalevo Vepřek vystřídal Zmrzlého. Premiéru v základní sestavě si odbyl Mihalík.

Žádný z tahů se ale tentokrát neukázal být šťastným. Sigmě se nedařilo udržet míč vepředu a pro soupeře v prvním poločase prakticky nebyla nebezpečná.

„Vsadili jsme na zkušenost, věděli jsme, že to do útočné fáze bude náročné utkání. Bylo to o první chybě, bohužel jsme ji udělali my, když jsme faulovali ve vápně,“ řekl kouč Olomouce.

Zlín šel ve 24. minutě do vedení zásluhou Potočného penalty. Tu způsobil nešťastným zákrokem Beneš, který na hranici pokutového území nakopl Dramého ve snaze odkopnout míč. Sudí nejdřív nařídil trestný kop, ale po kontrole u videa ukázal na penaltu.

Dramé pak prověřil pozornost Mandouse dalekonosným projektilem a olomoucký gólman se docela nadřel, aby z toho nebyl nejhezčí gól kola.

„Sigma hrála trochu jinak, než v zápase s Brnem. Snažila se o kombinačnější pojetí. Možná to bylo tím, že se do sestavy vrátil Houska, konstatoval hostující kormidelník Bohumil Páník.

„Měli jsme aktivní obranu. Byli jsme agresivní ve vystupování. Velkou práci dovedla středová dvojice spolu s Janetzkým,“ chválil své svěřence.

Hanáci zahrozili až těsně před poločasovým hvizdem. Po Pablově centru vrátil Beneš hlavou na druhého stopera Hubníka, ale ten z nadějné pozice tvrdou ranou netrefil branku. „Myslel jsem si, že brána je trochu vedle. Měl jsem to asi trefit,“ kál se domácí kapitán.

Ten měl ke gólu blízko v 57. minutě, kdy do akce znovu muselo video. Hubníkova důrazná hlavička se odrazila od tyče do zad brankáře Dostála a míč se koulel za čáru. Podle arbitrů ale zlínský gólman zareagoval včas a pohromu odvrátil, ještě než se za lajnu balon dostal celým objemem. Dost možná ale jenom nenašli průkazný záběr.

„Řešil jsem to hned s Martinem Nešporem. Popravdě ale nevím. Reflexivně jsem míč chytil. Můj názor je, že to gól nebyl,“ uvedl gólman Dostál.

Sigma se pak sice tlačila alespoň za vyrovnáním. Měla převahu, ale šance už ne.

„Hra byla kostrbatá. Neměli jsme pod kontrolou střed hřiště. Chybělo i víc odvahy ve hře jeden na jednoho,“ konstatoval Látal.

V 87. minutě udržel ještě Sigmu ve hře Mandous brilantním zákrokem proti hlavičce Jawa. Další tutovku pak ještě v nastavení lapil Čanturišvilimu.

Sigma ale byla směrem dopředu nemohoucí a k vyrovnání se neměla jak dostat.

SK Sigma Olomouc – FC Fastav Zlín 0:1 (0:1)

Branky: 24. Potočný z pen. Rozhodčí: Hrubeš – Dobrovolný, Váňa – Cieslar (video). ŽK: Greššák.

Sigma: Mandous – Sladký, Hubník, Beneš, Vepřek (58. Hála) – Greššák (58. Daněk), Houska – Mihalík (58. Zahradníček), Chytil, Pablo (82. Breite) – Nešpor. Trenér: Radoslav Látal.

Zlín: Dostál – Fantiš (88. Cedidla), Buchta, Simerský, Procházka – Hlinka, Condé – Potočný, Janetzký (62. Jiráček), Dramé (88. Čanturišvili) – Poznar (33. Jawo). Trenér: Bohumil Páník.