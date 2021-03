Tak jako třeba v podzimním měření sil se stejným soupeřem. Na Andrově stadionu v pohledném duelu remizovala s Viktorií 2:2 a navázala na povedení vstup do ligového ročníku.

Od září se ale z olomouckého pohledu leccos změnilo. Sigma už neatakuje pohárové příčky a zacouvala do nezáživného středu tabulky. Do utkání tak jde z osmého místa. Poháry sice ještě nejsou nedosažitelně daleko, ale to by Hanáci museli urychleně šlápnout na plyn. A Plzeň neporazili od března 2012, což je už 13 zápasů.

„V minulém kole jsme darovali body Zlínu a teď je potřeba získat je zpět. Doufám, že si to hráči uvědomí. Čeká nás Plzeň, budeme muset hodně zabojovat,“ říká Jiří Neček, asistent trenéra Radoslava Látala.

Viktoria na rozdíl od Sigmy měla pohárové cíle od samého začátku a prošla si možná ještě větší výsledkovou krizí. V médiích už se hojně přetřásala pozice trenéra Adriana Guľy. Ten však zatím vše ustál.

„Většinou šli do zápasů s námi z prvního nebo druhého místa. Měli větší sebevědomí. Tentokrát tam dokázaly uspět i hůře postavené týmy. Cítíme šanci,“ burcuje Olomoučany záložník David Houska.

Na druhou stranu v posledních týdnech se Plzeň přece jen pochlapila, byť aktuální šesté místo je ambicím náročného klubového vedení na hony vzdáleno.

V lize každopádně Západočeši vyhráli dvakrát za sebou, k tomu přes Hradec postoupili do čtvrtfinále poháru. Blýská se na lepší časy? „Vítězství nám chutnají a půjdeme jednoznačně za dalším,“ ujišťuje Guľův asistent Marián Zimen.

„S Olomoucí jsme se už v tomto soutěžním ročníku střetli, víme, co nás čeká. To, jaké oni mají problémy a jakou mají výkonnost, nás úplně nezajímá. Soustředíme se spíš na náš výkon, nastavení, houževnatost a ambici a chuť podat maximální výkon,“ doplnil.

Obě mužstva spojuje několik nitek. V Olomouci působí odchovanci Viktorie Martin Sladký a Aleš Mandous. K tomu kapitán Roman Hubník, který v Plzni hrál v jejích nejslavnějších sezonách. Plzeňský dres zase oblékají Lukáš Kalvach, Tomáš Hořava a od zimy také záložní Šimon Falta. „Všichni se určitě budou chtít ukázat. Věřím, že zápas bude mít dobrou úroveň,“ řekl Neček.

„Na utkání se těším moc. Doufám, že to bude dobrý zápas a vyjdeme z něho jako vítězové. Olomouc bude na nás dobře připravena, přijedou maximálně nachystaní. Nebude to nic jednoduchého,“ doplnil Falta, který za Plzeň odehrál všech devět dosavadních zápasů.

Plzni budou chybět zranění Hejda, Hořava, Kayamba a Kopic. Na olomoucké straně je nejcitelnější absence defenzivního záložníka Greššáka, který bude pykat za žluté karty. Zranění Šíp, Radič ani Štěrba do obvyklého základu nepatří.

Utkání se hraje v sobotu od 18:30 a vysílá ho přímým přenosem O2 TV Sport.

Plzeň - Olomouc

Výkop: sobota 6. března, 18:30.

Rozhodčí: Berka – Vlček, Kubr – Julínek (video).

Bilance: 43 25-6-12 57:42.

Poslední zápas: 2:2.

Předpokládané sestavy:

Plzeň: Staněk – Havel, Kaša, Brabec, Limberský – Čermák, Kalvach, Bucha – Ba Loua, Beauguel, Falta. Trenér: Adrian Guľa.

Sigma: Mandous – Sladký, Hubník, Beneš, Vepřek – Hála, Breite, Houska, Daněk, Pablo – Nešpor. Trenér: Radoslav Látal.