Sigma měla mistrovský zápas na programu po reprepauze a víkendovém odloženém kole. V předchozích čtyřech týdnech odehrál jen jedno utkání, bylo to doma proti Baníku. Ve srovnání s tím udělal trenér Tomáš Janotka dvě změny v sestavě – na lavičce zůstali záložníci Matěj Mikulenka a Jiří Spáčil, v základu byli Štěpán Langer a Jan Fiala. Prvně jmenovaný hrál od začátku v této prvoligové sezoně vůbec poprvé.

Zajímavý duel to byl pro olomouckého útočníka Jana Klimenta. Ten před příchodem do Sigmy působil právě v Plzni, kde se mu moc nedařilo. Naopak po přesunu na Hanou prožívá zatím nejproduktivnější start sezony ve své kariéře. Po šesti odehraných zápasech měl sedm vstřelených branek a vedl tabulku ligových střelců.

V úvodu zápasu podržel hosty po zakončení Červa a Kalvacha brankář Stoppen. Stejně tak v závěru poločasu při tutovce, kterou měl Adu. Sigma ale nakonec do šatny inkasovala. Po školáckém kiksu Pokorného zavěsil Šulc. V první půlce to jinak Hanáci zkoušeli hlavně zdálky, ale nešlo o nebezpečné střely. Deset minut po přestávce ztrestal Šulc další olomouckou hrubku. Trenér Janotka poté vystřídal tři hráče. Ale nějak zásadní vliv to nemělo. Patnáct minut před koncem musel se zraněným pravým kolenem střídat Juliš. Dvě minut před koncem se hostům povedlo srovnat, po přímém kopu se treifl hlavou Pokorný. Ale víc už se nestalo.

FC Viktoria Plzeň – SK Sigma Olomouc 2:1 (1:0)

Branka: 42. a 55. Šulc – 88. Pokorý. Rozhodčí: Starý – Slavíček, Leška. ŽK: Červ - Sláma, Langer, Dohnálek, Vodháněl, Pokorný. Diváci: 7056.

Plzeň: Tvrdoň – Dweh, Markovič, Jemelka – Kopic (81. Mosquera) , Kalvach, Červ, Šulc, Cadu (63. Havel) – Vydra (81. Jindra), Adu (90+3. Hejda). Trenér Miroslav Koubek.

SK Sigma: Stoppen – Hadaš (59. Mikulenka), Dohnálek, Pokorný, Sláma – Chvátal, Langer (73. Dele), Breite, Zorvan, Fiala (59. Vodháněl) – Kliment (59. Juliš, 76. Šíp). Trenér Tomáš Janotka.