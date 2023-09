Fotbalisté Sigmy Olomouc pokračují v povedeném startu sezony. V 7. kole FORTUNA:LIGY sice na hřišti Hradce Králové prohrávali po brance Ladislava Krejčího. Zásluhou Ondřeje Zmrzlého, Jana Vodháněla a Lukáše Juliše však duel otočili na 3:1.

Slavnostní otevření nového Malšovického stadionu přilákalo tisíce lidí. Na zápas proti Olomouci bylo vyprodáno. | Video: Deník/Vladimír Machek

Trenér Sigmy Olomouc Václav Jílek oproti minulým utkáním nemohl využít Jana Fortelného. V základní sestavě jej nahradil Filip Zorvan, který od začátku prvoligového utkání naskočil poprvé v této sezoně.

Byli to ale Hradečtí, kdo do utkání vstoupil na novém stadionu v Malšovické areně lépe. Větší šanci si ale až do první branky nevypracovali, nehrozila však ani olomoucká Sigma.

Hradec Králové se dostal do vedení téměř po čtvrt hodině hry. Václav Pilař přetáhl centr z pravé strany, na který Ladislav Krejčí ještě nedoskočil, ale z druhé strany poslal střílený centr zpět do vápna Daniel Horák a tentokrát už bývalý sparťan a český reprezentant pohotově tečoval míč na zadní tyč, kde zapadl za tyč Macíkovy branky.

Velká příležitost domácích přišla pro domácí ve 25. minutě, kdy Macík vyběhl na vysoký centr, ale neodhadl jej a Vašulín následně pálil z malého vápna. Olomoucký gólman ale svoji chybu napravil dobrým zákrokem a následně mu pomohl odklizením míče obránce Zmrzlý.

První střelecký pokus Hanáků přišel až ve 32. minutě. Radim Breite byl ale z dálky hodně nepřesný. Na druhé straně se pokoušel o nůžky Krejčí, jehož pokus zablokoval Beneš a následně z hranice šestnáctky pálil Dancák těsně vedle.

První opravdovou šanci měla Sigma ve 40. minutě. Pospíšil šajtlí našel Navrátila, který dal do vápna na Juliše. Ten v obležení tří hráčů pálil těsně vedle. A minutu nato vykouzlil opět Pospíšil krásný pas na Zmrzlého, který byl u míče o kousek dříve než Bajza, jehož lehkým přizvednutím přeloboval a vyrovnal.

Ve druhé půli jako první zahrozili hosté. Chvátal vypálil zpoza vápna a Bajza měl s jeho ránou velké problémy a míč dostal alespoň na roh. Jinak se ale hrálo bez šancí. V 73. minutě se dožadovali domácí odpískání penalty za ruku Pokorného, ale sudí měl jiný názor, hned po následující akci se pokusili votroci o několik zakončení a jako poslední mířil Dancák těsně mimo.

Zdroj: Deník/Vladimír Machek

Čtvrt hodiny před koncem pak rozesmutnil zaplněný stánek Jan Vodháněl, který si rozjel akci, předal Zorvanovi, naběhl si a olomoucký středopolař mu míč předal ve vápně, odkud se levačkou nemýlil a otočil skóre na 2:1.

V závěru si domácí žádný velký tlak nevytvořili, v nastavení se navíc na roh vytáhl i brankář Bajza a Lukáš Juliš pečetil z brejku vítězství gólem do prázdné branky.

Olomouc tak Hradci Králové zkazila slavnostní otevření nového stadionu a jako první si z jeho hřiště odvezla body. S patnácti body pak stráví reprezentační přestávku na třetím místě bod před Plzní, která má však utkání k dobru.

FC Hradec Králové - SK Sigma Olomouc 1:3 (1:1)

Branky: 13. Krejčí - 41. Zmrzlý, 76. Vodháněl, 90+6. Juliš.

Rozhodčí: Petřík – Ratajová, Matoušek. ŽK: Kučera, Krejčí, Horák, Čihák - Vodháněl, Pokorný, Ventúra. Diváci: 9150.

H. Králové: Bajza – Ja. Klíma, Heidenreich, Leibl (86. Harazim) – Kučera, Kodeš, Dancák (86. Čihák), Horák – Pilař (70. Šašinka), Krejčí st. – Vašulín (70. P. Juliš). Trenér: Jozef Weber.

Sigma: Macík – Chvátal, Pokorný, Beneš, Zmrzlý – Zorvan (82. Kramář), Breite, Pospíšil – Navrátil (88. Ventúra), L. Juliš, Vodháněl (90+2. Vraštil). Trenér: Václav Jílek.