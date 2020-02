Sigma získá posilu do zálohy. Přichází liberecký brousek Breite

Fotbalová Sigma na poslední chvíli zřejmě získá posilu do zálohy. Na Hanou se z Liberce stěhuje záložník Radim Breite. K dořešení transferu už údajně zbývají pouze formality. Oficiálně by měl být přestup dotažen během čtvrtka. Sigma by tak posilu mohla nasadit už do nedělního utkání proti pražské Spartě.

Radim Breite | Foto: Deník / Jaroslav Appeltauer