Jediná branka Juraje Chvátala z prvního poločasu stačila Sigmě Olomouc k vítězství na půdě předposledního Zlína. Ve druhé půli již kontrolovala utkání a minimálně si udržela náskok na uhájení top šestky.

Fotbalisté Zlína (žluté dresy) se ve 27. kole FORTUNA:LIGY utkali se Sigmou Olomouc. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Fotbalisté Sigmy Olomouc nastoupili ve Zlíně k utkání 27. kola FORTUNA:LIGY i s navrátilcem Vítem Benešem, který naskočil s ochrannou maskou na obličeji. A vstup do utkání měli perfektní. V úvodní půli nepustili domácí k ohrožení Macíkovy brány, který musel řešit pouze pár centrů.

Sami však zahrozili hned několikrát, obzvláště po standardních situacích. K dispozici měli hned osm rohových kopů v prvním poločase. Ve 14. minutě po jednom z nich dokonce vstřelili gól. Pospíšil rozehrál signál na Ventúru, jehož střelu z voleje Rakovan vyrazil a Chvátal se z malého vápna nemýlil. Bohužel pro Hanáky byl však v ofsajdu a skóre zůstalo bezbrankové.

O čtyři minuty později už se ale Olomoučtí radovali oprávněně. Opět to bylo po rohu, který sice ševci odvrátili, jenže Ventúra vyhrál klíčový souboj na hranici šestnáctky, jeho střelu jeden z bránících hráčů tečoval a Rakovan dokázal míč vyrazit pouze nad sebe. Opět to byl Chvátal, který dobře dobíhal a téměř z brankové čáry míč dorazil.

„Zafungovaly nám standardky, kterých jsme měli dost. Byli jsme z nich nebezpeční i mimo gól. Jsem spokojený, jak jsme k tomu v první půli přistoupili a jak jsme to zvládli,“ hodnotil trenér Sigmy Václav Jílek.

Poté se Sigma trošku stáhla a kouči Jílkovi určitě pořádně zatrnulo, když se hlavami srazil Beneš s Kozákem. Naštěstí pro něj ale olomoucký stoper nebyl ani nikterak otřesený a hůře to odnesl domácí útočník, který to ale rozchodil.

Sigma ještě do konce poločasu párkrát zahrozila, největší šanci měl Pokorný, který z hranice malého vápna po centru Slámy přestřelil.

„První poločas jsme měli pod kontrolou, hráli jsme, co jsme chtěli - trpělivě, rychle a hodně zaměstnávat obrannou linii soupeře. To znamená dostávat se za ně do náběhů a něco z toho vytěžit,“ pokračoval Jílek.

Ve druhé půli žádné závratné akce diváci neviděli. Největší šanci domácích na srovnání měl Didiba, ale v 57. minutě na malém vápně promáchl. „Ta byla tisíciprocentní,“ uznal hostující kouč.

Poté již zahrozil pouze v 62. minutě Fantiš, ale z hranice jedenáctky hlavičkoval vedle. Jinak Sigma ustoupila ze své nátlakové hry a kontrolovala jednobrankové vedení.

„Ve druhé půli přišla velká změna v našem i zlínském pojetí. Ten už neměl co ztratit. Soupeři pomohly příchody na hřiště Slončíka a Fantiše. Jsou to pohybově rychlejší a nebezpečnější hráči, byli aktivnější. Vstoupil do toho také faktor strachu o vítězství,“ myslí si Jílek.

Sigma tak vyhrála na jaře poprvé na venkovním hřišti a po sobotních výsledcích ztrácí na čtvrtou příčku dva body. Na sedmou má šestibodový náskok.

„Mužstvo vnímá, že jsme blízko našeho vysněného cíle, což je šestka a případně další boj o čtyřku. Je si vědomo, že každý bod a výhra má obrovskou cenu, nechce o to přijít a pak z toho pramení částečná svázanost a strach o výsledek, což jsem z toho ve Zlíně cítil. S výhrou jsem spokojený, ale máme kvalitu, abychom utkání dohráli lépe a přidali ještě gól. Je to pro nás varovný prst a příště musíme zápasy dohrát lépe,“ uzavřel Václav Jílek.

FC Trinity Zlín - SK Sigma Olomouc 0:1 (0:1)

Branka: 18. Chvátal

Rozhodčí: Berka - Vlček, Hádek. ŽK: Didiba - Sláma. Diváci: 2100.

Zlín: Rakovan – Cedidla, Simerský, Bartošák (46. Fantiš) – Vukadinović (63. Kovinić), Hlinka, Didiba (82. Reiter), R. Hrubý, Čanturišvili – Balaj (63. Y. Dramé), L. Kozák (46. Slončík).Trenér: Pavel Vrba.

Sigma: Macík – Chvátal, Beneš, Pokorný, Sláma (83. Vodháněl) – Breite (72. Zmrzlý), Ventúra – Navrátil (83. Greššák), Pospíšil, Zorvan (72. Zifčák) – Chytil (90+2. Vaněček). Trenér: Václav Jílek.