Béčko Sigmy Olomouc slaví důležitou výhru v boji o záchranu ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. V Xaverově zdolali Slavii B po trefám Vaněčka a Fialy, které dělily pouhé tři minuty.

Sigma Olomouc B - Příbram | Foto: Deník/Jan Pořízek

Zatímco domácí kouč Marek Jarolím vyslal na hřiště z áčka Bořila, Pecha, Hromadu či Hronka, jeho protějšek Augustin Chromý měl k dispozici Poulola.

Utkání začala náporem Slavia, ale Hanáci si se standardními situacemi poradili. Po bezbrankové první prvním poločase sáhl hostující kouč ke dvojitému střídání. Po hodině hry právě nový muž na hřišti Tomáš Zlatohlávek našel Davida Vaněčka pasem do kapsy a zkušený útočník otevřel skóre.

Druhý klíčový gól přidal v 63. minutě Jan Fiala, který právě Vaněčka nahradil, když se dostal do úniku po přihrávce Deleho.

„Střídal jsem Kramáře a Vaněčka kvůli dohodě, nešlo o žádná zranění,“ objasnil olomoucký trenér Chromý.

Sigmu čeká Baník. Jeho fanoušci mají opět celou tribunu, hraje se bez VARu

„Měli jsme ještě několik brejových možností, které jsme měli dohrát do gólu na 30, abychom byli klidnější. Takhle cítila Slavia ještě šanci a snažila se vstřelit kontaktní gól. Zvládli jsme to ale ubránit a vezeme si cennou výhru,“ byl spokojený Chromý.

V závěru nastavení ještě viděl domácí Planka červenou kartu. Výsledek se však již neměnil. Sigma je v neúplné taulce devátá a odstup od sestupové patnácté příčky je devět bodů.

„Jsme nesmírně šťastní. Vzhledem k situaci v tabulce to byl velmi důležitý zápas, aby se Slavia nedostala k nám a naopak my jsme si udrželi odstup od sestupových příček. Jsem rád, že jsme to zvládli, protože to nebylo vůbec jednoduché,“ uzavřel Augustin Chromý.

SK Slavia Praha B – SK Sigma Olomouc B 0:2 (0:0)

Branky: 60. Vaněček, 63. Fiala.

Rozhodčí: Adámková - Ratajová, Líkař. ŽK: Hromada, Planka, Hunal – Galus, Uriča, Poulolo. ČK: 90.+4 Planka (SLA). Diváci: 373.

Slavia B: Dvořák – Konečný, Kričfaluši, Bořil (75. Hunal) – Pech, Hromada (75. Nikl), Kopáček (62. Planka), Labík - Beran, Singhateh (62. Šubert), Hronek (62. Šmiga). Trenér: Marek Jarolím.

Sigma B: Trefil – Hadaš, Bednár, Poulolo, Galus – Dele, Slaměna (85. Grečmal) – Šíp (46. Uriča), Langer (90.+2 Fabiánek), Kramář (46. Zlatohlávek) – Vaněček (61. Fiala). Trenér: Augustin Chromý