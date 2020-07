Jeho svěřenci vstoupili do série přípravných zápasů ve středu proti Rosicím a díky trefě Davida Housky zvítězili 1:0.

Právě jedna z největších opor záložní řady výhledově myslí na odchod do zahraničí. Trenér však věří v jeho setrvání ještě pro nadcházející sezonu. „Hodně jsme o tom s Davidem mluvili. Slíbil mi, že když nepřijde nějaká lukrativní a zajímavá nabídka z dobrého týmu nebo z dobré ligy, zůstane v Sigmě a ještě nám rok pomůže,“ prozradil kouč Látal.

Naopak útočník Pavel Dvořák už začátkem týdne zamířil do Hradce Králové, který o něj velmi stojí. „Jeho přesun je předběžně domluvený,“ hlásil Látal. Podobně na tom je Tomáš Zlatohlávek, který už střílel góly za druholigový Třinec.

Chvála na navrátilce Hubníka

Trenér Sigmy v týmu přivítal velezkušeného beka Romana Hubníka, bývalého reprezentanta, který se domů vrací z plzeňského angažmá.

„Roman je osobnost. Jsem si ním už půl roku ve spojení. V zimě to nevyšlo, ale jsem rád, že přišel nyní. Pro zadní řady přináší klid a je to osobnost hlavně do kabiny,“ ocenil kouč tento příchod.

Jenže kádr by rád posílil ještě víc. „Pracujeme na tom, i když víme, že to je těžké. Nechceme sem přivést nějakého hráče, který by nezapadl,“ vysvětloval Radoslav Látal.

Hledá se hrotový útočník

Trenér tuší, že trefit stejné terno, jako se povedlo naposledy s Lukášem Julišem, bude nesmírně obtížné.

Dalšího hrotového útočníka ale na Hané potřebují. „Martin Nešpor se do toho po osmi měsících teprve dostává. Je v obrovské únavě a ještě to bude chvíli trvat, než se do toho dostane. Snažíme se získat hrotového útočníka,“ uvedl Látal.

V sobotu jeho svěřenci prověří formu Trnavy, pro kterou se bude jednat o generálku na start slovenské ligy.

Chybět na olomoucké straně určitě bude obránce Jan Štěrba, který si přivodil dlouhodobější zranění. Nenastoupí ani mladý Látal. Naopak připraven by už měl být Mojmír Chytil.

Dál se už Látalova družina bude více zaměřovat na herní aspekty. „Příští týden už pojmeme více herně, protože přivítáme Brno a pojedeme do Pardubic. Budeme se soustředit víc na zápasy,“ vyhlížel Radoslav Látal.