U prvních dvou jde pouze o doléčování zranění z minulé sezony. Svalový problém řeší i obránce Jemelka. Zároveň mu manažeři shánějí angažmá v zahraničí. "Určitě by byl pro tým přínosem. Jsme ale připravení i na variantu, že odejde," uvedl trenér Václav Jílek k obránci, jenž uplynulý ročník odehrál v belgickém Leuvenu.

Mandous je momentálně s českou reprezentací na mistrovství Evropy. Zároveň se o něj dál zajímá Slavia. "Poslala vylepšenou nabídku," přiznal sportovní ředitel Ladislav Minář. "Ale zatím to nevypadá, že bychom se blížili ke konci. Budeme jednat," doplnil.

Od Brna dostal povolení zapojit se do olomoucké přípravy také defenzivní záložník Jan Sedlák. Administrativa se dolaďuje. Opačným směrem ve stejném módu zamířil Jiří Texl. "Možná do konce týdne by mohlo být všechno hotové," prozradil Minář.

"Z mého pohledu se tady udělal po skončení sezony kus práce. Volalo se po tom, že chybí útočník. Dva se podařilo přivést, navíc velmi vyvážené z hlediska typologie. Určitě vzrostla konkurence," řekl Jílek.

Ze Slovenska se vrátil obránce Juraj Chvátal. Z Prostějova zase trojice odchovanců Jakub Matoušek, Tomáš Zlatohlávek a Jiří Spáčil. "Určitě dostanou šanci. Zlatohlávkovi jsem hned říkal, že zesílil. Matoušek měl v Prostějově některé skvělé věci. Stále je ale taky třeba mít na paměti, že rozdíl mezi první a druhou ligou je velký," uvedl Jílek.

S týmem se připravuje i chorvatský útočník Dominik Radič, který má ale svolení hledat si nové působiště.

Zúžit chce Sigma kádr před herním soustředěním v polské Opalenici, kam jede na začátku července.

KÁDR PRO LETNÍ PŘÍPRAVU:



Brankáři: Aleš Mandous, Matúš Macík, Tadeáš Stoppen.

Obránci: Martin Sladký, Radek Látal, Juraj Chvátal, Florent Poulolo, Roman Hubník, Vít Beneš, Jan Štěrba, Václav Jemelka, Ondřej Zmrzlý, Michal Vepřek.

Záložníci: Tomáš Zahradníček, Jakub Matoušek, Pablo González, Kryštof Daněk, Tomáš Zlatohlávek, Radim Breite, Patrik Slaměna, Jiří Spáčil, Jiří Sláma, Jáchym Šíp, Martin Hála, Jan Sedlák, Lukáš Greššák.

Útočníci: David Vaněček, Antonín Růsek, Mojmír Chytil, Martin Nešpor, Pavel Zifčák, Jan Fiala, Dominik Radič, Jakub Yunis.