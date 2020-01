/FOTOGALERIE/ Fotbalisté prvoligové Sigmy Olomouc mají za sebou první trénink zimní přípravy. Pod vedením trenéra Radoslava Látala, který v pondělí slaví kulaté padesáté narozeniny, polykali hráči první dávky na nové umělé trávě v Řepčíně. „Oslava bude asi jen pracovní,“ usmál se kouč, který měl v zimě nabídku z polské Jagiellonie Bialystok.

Zimní příprava Sigmy v roce 2020 | Foto: Deník / Jiří Kopáč

„Už se k tomu nechci vyjadřovat. Je příjemné, když dostáváte nabídky, potěší to. Ale dopadlo to, jak to dopadlo. Mám tady smlouvu a nechci odcházet od rozdělané práce. Neřeším to. Soustředím se na Sigmu, na to abychom zlepšili hru a dosáhli výsledků, které si přejeme,“ uvedl Látal.