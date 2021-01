Už v pondělí letí Olomoučtí na Maltu, kde sehrají v rámci Tipsport Cupu dvě utkání. První se slovenskou Trnavou. Druhé buď s Brnem nebo rakouským Wattensem. Na středomořský ostrov nemůže vzít kouč Látal nemocné Pavla Zifčáka a Šimona Faltu

"V první fázi budeme chtít kluky rozběhat a dostat je do pohody. Už přes svátky ale měli individuální plány. Potom na Maltě se podíváme na herní praxi," prozradil trenér Olomouce plány pro zimní přípravu.

Vítáte turnaj na Maltě?

Pokud to proběhne v pořádku, tak určitě. Budeme v dobrých podmínkách, budeme mít k dispozici vlastní kvalitní hřiště. Dva kvalitní zápasy. Na druhou stranu všichni víme, jaké to teď s cestováním a přejezdy kvůli koronaviru je.

Víte už kolik hráčů s sebou vezmete?

Už nějaké věci víme, ale vstoupila nám do toho nákaza. Přes svátky se nakazili dva hráči, jména publikovat nechceme. Po testech uděláme nominaci těch, kteří odjedou na Maltu. Pokud by vypadl někdo další, museli bychom vzít někoho z B-týmu. Až podle výsledků se rozhodneme v jakém počtu pojedeme.

Jak to vypadá s Dominikem Radičem, který v této sezoně za áčko ani jednou nenastoupil?

Pokud bude v pořádku, tak s námi odletí. Zůstává dál členem kádru. Je pravda, že na podzim příležitost nedostal. Pracujeme s ním. Myslím si, že jde nahoru. Potřebuje víc času na aklimatizaci. Hodně se s ním snažím mluvit, což není problém, protože on umí německy. Na Maltě bych ho chtěl v těch zápasech vidět. Určitě šanci dostane.

Poletí s vámi Texl, který by se měl vrátit z Opavy?

Je to v jednání s Opavou. Uvidíme, jestli ho prodlouží. Nebude tady ale na testy, takže s námi na Maltu by odletět neměl.

A co další hráči, kteří na podzim hostovali v jiných týmech?

Nikoho dalšího z hostovaček jsme nepozvali. Vycházíme z kádru, který tady byl na podzim. Uvidíme, co bude dál, protože nějaká jednání probíhají. Někteří hráči přicházejí v úvahu, ale na Maltu neodletí nikdo. Ten čas bude velmi krátký, takže na nějaké větší zkoušení a dávání příležitostí ani nebude prostor. Po dvou zápasech už se budeme muset začít chystat na Slavii.

Kratičkou zimní přípravu jste ještě jako hráč zažil v bundeslize. Dá se něco ze zkušeností využít?

Je to o podmínkách, které jsme v zimě měli v Německu. Když tam napadl sníh, nebo zamrzlo, tak jsme stejně mohli trénovat na přírodní vyhřívané trávě. Když se to stane u nás, tak se musíme přesunout na umělou trávu a už je to jiné. Máme sice vyhřívané hlavní hřiště, ale tam nemůžeme trénovat každý den, abychom ho nezničili. Délka přípravy ale problém není. Kluci měli volno jen pár dní a už doma nějaké tréninky absolvovali.

Takže by nebyl problém, aby se i v Česku hrálo přes zimu. Problémem jsou spíš tréninkové podmínky.

Je to tak. Ale nechci mluvit o problému, nebo si stěžovat. Pro všechny je to stejné. Na druhou stranu komplikace nastat můžou. Ve světě už podmínky směřují k tomu, že se může hrát v zimě. Když dám za příklad třeba polský Bialystok, tak tam mají dvě vyhřívaná tréninková hřiště. U nás tolik připravení nejsme. U nás to přichází pomalu. Takové podmínky mají myslím Slavia, Sparta a Plzeň. Takhle brzo se ale zase u nás bude hrát poprvé. Pro všechny trenéry a mužstva to bude trochu novinka.

Na podzim jste nasbírali dost bodů. S čím půjdete do jara?

Nesouhlasím s tím, že máme dost bodů. To, co jsme v posledním pěti šesti utkáních ve mně pořád zůstalo. Neberu ani tak poslední zápas s Jabloncem, ale ty zápasy, které jsme nezvládli předtím v koncovkách. Neříkám, že jsme na to špatně, ale mohli jsme mít víc bodů a vytvořit si od spodní části odstup. Nemůžeme být stoprocentně spokojení, i když jsme zase rádi, že jsme v klidu směrem ke konci tabulky. Víme, že padat budou tři týmy a může se stát cokoliv. Třeba, že sezona může skončit předčasně, když bude odehrána víc než polovina zápasů. Přesto ten konec podzimu pořád bolí.

A jaké je vaše přání ohledně umístění.

Chceme bojovat na špici. To je moje přání. Tím, že jsme poztráceli body se na nás dotáhli ostatní. Liberec a další. Bude to vyrovnanější. Chtěli bychom ale hrát o vrchní příčky. Chceme být v kontaktu, abychom o něco hráli až do posledního kola.

Jaké bylo ohlédnutí za zvláštním rokem 2020?

Bylo to něco, co jsme nikdo nikdy nezažili. Přerušení ligy. Pak jsme čekali, kdy se soutěž rozběhne. Trénovali jsme, připravovali jsme se, ale nevěděli jsme, kdy to přijde. Když už to vypadalo, že se bude hrát, tak se to zase o týden posunulo. Nebylo to nic příjemného. Někomu to pomohlo, někomu ublížilo. Musíme to brát tak, jak to je. I pro nás tam byla spousta poučení, i když nevíme, jestli k tomu ještě někdy dojde.

Změnil tento rok práci trenérů?

Situace je v tomhle pořád stejná. Berme to tak, že teď jedeme na Maltu, ale co bude potom, to vlastně nevíme. Co kdyby tam někdo onemocněl? Po návratu nás zase budou čekat testy. Může se stát, že se na něco budeme připravovat, ale pak někdo vypadne. A jako trenér to musíte okamžitě zase celé překopat. Je to těžké. Musíte pracovat v podstatě týden po týdnu. Na nějaké delší plánování do budoucnosti se nedá moc myslet. Víme, jaká je momentálně situace v Česku, že to není příznivé. Tak jen doufáme, že v sobotu šestnáctého na Slavii k zápasu vyběhneme.