Fotbaloví profesionálové mohou od pondělka trénovat po skupinách za dodržení hygienických podmínek. Prvoligová olomoucká Sigma zahájí společnou přípravu v úterý.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Kopáč

„Hráči budou rozděleni do tří skupin po osmi. Tréninky by se neměly skládat z žádných kontaktních či soubojových cvičení. Z domova přijedou hráči přímo na trénink a po jeho skončení zase opět domů. Na hřišti budou umístěny dezinfekční prostředky,“ sdělila tisková mluvčí Alice Zbraňková. V normálních podmínkách Hanáci trénovali v polovině března do vyhlášení nouzového stavu.