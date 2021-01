Olomoučtí fotbalisté jdou do druhé části ze čtvrtého místa. Chtělo by se říct z parádního, ovšem je tu jedno velké ALE.

Konec podzimu se mužům trenéra Látala nepovedl podle představ. Po sérii remíz 1:1 zakončili rok 2020 domácí porážkou s Jabloncem. „Zklamání hlavně z těch remíz v nás pořád je. Když budu hodně skromný, tak jsme měli mít aspoň o tři body víc a byli jsme někde jinde,“ vyznal se na tiskové konferenci před začátkem jara sportovní ředitel Sigmy Ladislav Minář.

S dosavadním umístěním je prý spokojený, ale zároveň ho nepřeceňuje. Je to logické, do cíle je daleko. I kvůli olomouckému váhání a ztrátám se ligová tabulka od čtvrtého místa dolů neskutečně vyrovnala. Hanáky na bramborové pozici a desátou Karvinou dělí jen dva body. „Když se nepovedou dva zápasy, tak můžeme rychle spadnout dolů. Je tam spousta týmů, která ještě nemá vše odehráno,“ připomíná záložník David Houska.

Ten potvrdil, že nadcházející půlrok pro něj bude s největší pravděpodobností v Olomouci poslední. Smlouvu se Sigmou neprodlouží. „Tak jsem se rozhodl, chci se dál rozvíjet a ověřit si své schopnosti jinde,“ prohlásil.

Šimon nám bude chybět

Už v zimě opustil Hanou další muž s končícím kontraktem Šimon Falta. Sigma za něj měla dostat zhruba dva miliony od Plzně. Aspoň něco, v létě by šel úplně zadarmo.

„Šimon nám bude chybět. Známe jeho kvality. Je dobře rychlostně vybavený, mohli jsme ho použít na kraj i do středu hřiště. Je to velké oslabení,“ nezastírá trenér Sigmy Radoslav Látal.

Faltův odchod je ale jedinou podstatnou změnou v jeho kádru. Příchod brankáře Matúše Macíka ze slovenského Ružomberku je spíš investicí do dalších let. Na jaře by měl krýt záda jedničce Aleši Mandousovi.

Ředitel Minář prozradil, že by rád ještě přivedl jednoho krajního záložníka. Čas má do 8. února, kdy končí přestupní termín. Nejpravděpodobnější variantou je hostování. Větší šanci by mohli dostat mladí fotbalisté ať jde o Pavla Zifčáka, který už na podzim nasbíral několik startů i první ligový gól, Kryštofa Daňka či Jáchyma Šípa.

„Šanci určitě dostanou, pracují dobře a jdou nahoru. Pořád stojím za tím, že jsou to hráči, kteří by v budoucnu mohli Sigmu táhnout,“ uvedl Látal konkrétně na adresu benjamínků Daňka se Šípem. První oslavil osmnáctiny na soustředění na Maltě, druhého to čeká v nejbližších dnech.

Jarní premiéra na Slavii

První jarní duel odehrají Olomoučané v sobotu na Slavii. „Je to asi nejtěžší zápas, jaký v české lize můžete hrát,“ řekl o střetu s vedoucím týmem tabulky, ještě k tomu na jeho půdě, středopolař Houska. Sešívaní mají odehráno o zápas méně, přesto vedou před druhým Jabloncem o šest bodů.

„Ale zase nebudeme pod tlakem, že musíme vyhrát jako v posledních domácích zápasech na podzim. Jsme připravení i po kondiční stránce, měli bychom se Slavii vyrovnat. Ona bude favorit, ale nám tato role většinou vyhovuje,“ poznamenal kouč Látal.

V týmu sešívaných navíc v posledních dnech a týdnech řádil koronavirus. Kvůli karanténě musel klub dokonce zrušit předsezónní soustředění v Portugalsku a neodehrál žádný přípravný zápas.

Je skoro jedno, kdo nastoupí

„Je to extrém se vším všudy. Měli jsme 22 pozitivních během prvních tří dnů přípravy, řekl trenér Jindřich Trpišovský, který by měl devět fotbalistů postrádat i pro první jarní kolo. „Nevím, kdo přesně jim má chybět. Ale jejich styl mají tak zažitý, že si myslím, že je skoro jedno, kdo nastoupí,“ tvrdil Houska.

Připraveny by měly být obě dvě zimní posily Slavie. Dánský obránce Alexander Bah ze Sönderjyske a také Ukrajinec Taras Kačaraba, který v klubu bude hostovat z Liberce. Vrátili se také hráči z hostování jako van Buren, Jusuf, Hromada či Beran.

Kabinu Slavie opustil stoper Ondřej Karafiát, jenž odešel právě do Slovanu, a také záložníci Tomáš Malinský a Ladislav Takács, kteří budou působit v Mladé Boleslavi.

S koronavirem měla problémy v menší míře také Sigma, podle posledních zpráv ale čtvrteční testy dopadly dobře.

„Udělali jsme v přípravě co jsme mohli. Na Maltě jsme odehráli dva dobré zápasy. Věřím, že připravení jsme. Budeme se snažit hrát odvážně a uvidíme, na co to bude stačit,“ slibuje kouč Látal.

Utkání Sigmy proti Slavii s hraje v pražském Edenu v sobotu od 18.30.

DO BOXU

SK Slavia Praha - SK Sigma Olomouc

Výkop: sobota 16. ledna, 18:30.

Rozhodčí: Berka – Mokrusch, Hrabovský – Adam (video).

Bilance: 50 22-14-14 75:52.

Poslední zápas: 0:0.

Předpokládané sestavy:

Slavia: Kolář – Bah, Kúdela, Zima, Bořil – Oscar, Stanciu – Sima, Lingr, Provod – Kuchta.

Olomouc: Mandous – Sladký, Hubník, Poulolo, Zmrzlý – Hála, Houska, Greššák, Breite, González – Nešpor.

Absence: Masopust (4 ŽK), Ševčík, Hovorka, Holeš, Olayinka, Musa (všichni nejistý start) – Kerbr (zranění).

DO BOXU

Jarní program zápasů Sigmy

15. kolo: Slavia – Sigma (16. 1., 18.30)

16. kolo: Sigma – Opava (23. 1., 14.00)

17. kolo: Ml. Boleslav – Sigma (29. 1., 18.00)

18. kolo: Sigma – Sparta (6. 2.*)

19. kolo: Bohemians – Sigma (13. 2.*)

20. kolo: Sigma – Brno (20. 2.*)

21. kolo: Sigma – Zlín (27. 2.*)

22. kolo: Plzeň – Sigma (6. 3.*)

23. kolo: Sigma – Slovácko (13. 3.*)

24. kolo: Karviná – Sigma (20. 3.*)

25. kolo: Sigma – Pardubice (3. 4.*)

26. kolo: Příbram – Sigma (10. 4.*)

27. kolo: Sigma – Teplice(17. 4.*)

28. kolo: Č. Budějovice – Sigma (21. 4.*)

29. kolo: Sigma – Baník (24. 4.*)

30. kolo: Jablonec – Sigma (1. 5.*)

31. kolo: Sigma – Slavia (8. 5.*)

32. kolo: Opava – Sigma(15. 5.*)

33. kolo: Sigma – Ml. Boleslav (22. 5.*)

34. kolo: Liberec – Sigma (29. 5.*)

* uvedené termíny budou upřesněny