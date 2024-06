Fotbalisté Sigmy Olomouc za sebou mají první utkání letní přípravy pod koučem Tomášem Janotkou. V rámci soustředění v polské Opalenici remizovali s týmem Pogoň Štětín 1:1. Na trefu Navrátila z patnácté minuty odpověděl šest minut před koncem Paryzek, který překonal Koutného.

Sigma Olomouc | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Remízu bereme. Byla to fantastická prověrka, Pogoň ukázal obrovskou sílu na míči a individuální kvalitu. Myslím, že v prvním poločase jsme byli nebezpečnějším týmem a šli jsme zaslouženě do vedení. Dobře jsme napadali, presovali, naše intenzita a aktivita byla skvělá. Nutili jsme tím soupeře k chybám v rozehrávce. Je obrovská škoda, že jsme neodskočili na 2:0, protože příležitosti a situace, které jsme mohli lépe dohrát,“ hodnotil trenér Sigmy Tomáš Janotka.

„Druhý poločas nám už to tolik nesedělo. Nedokázali jsme na soupeře vytvořit takový tlak rychlostí, aby ztratili míč. Nicméně i přes to se soupeř do brankových příležitostí prakticky nedostával. Je škoda, že jsme dostali chvíli před koncem lacinou branku. To jsme měli lépe dohrát. Myslím, že jsme vypli a zbytečně inkasovali,“ dodal.

Kvůli zdravotním problémům nemohl využít Šípa, Pospíšila, Uriču, Vraštila a novou posilu Klimenta. Další zápas hrají Hanáci v pátek proti Jagiellonii Bialystok.

SK Sigma Olomouc - Pogoň Štětín 1:1 (1:0)

Branky: 15. Navrátil - 84. Paryzek.

Sigma 1. pol.: Stoppen - Hadaš, Pokorný, Elbel, Sláma - Spáčil, Dele - Vodháněl, Fiala, Navrátil - Muritala. 2. pol.: Koutný - Chvýtal, Matys, Beneš, Sláma (63. Elbel) - Breite, Langer - Zifčák, Zorvan, Mikulenka - Juliš. Trenér Tomáš Janotka.