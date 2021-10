Hanáci mají za sebou mimořádně povedený vstup do soutěže, ovšem chtějí-li se na vydobytých pozicích udržet, potřebují vítězství, kterým by vybředli z výsledkového i herního útlumu.

Aktuální šesté místo by mohlo na první pohled jakoukoliv paniku zaplašit. Potřeba je ovšem vidět i to, že mezi zářijovou a říjnou reprezentační přestávkou vyhrála Sigma jedině pohárový zápas na hřišti druholigové Vlašimi. Jinak tři remízy – v Mladé Boleslavi, s Baníkem doma a v Teplicích a poslední porážka na Bohemians.

Vedle přísunu bodů se zastavil i přísun gólů. A co je ještě horší i počet vytvořených gólových šancí.

To, že těžko Olomoučané udrží průměr tří vstřelených branek na zápas, bylo nasnadě a kouč Václav Jílek na to také upozorňoval. „Takovou produktivitu nelze mít dlouhodobě,“ věděl.

Horší je však nízký počet možností vstřelit gól v posledních utkáních. Na výhru Sigma čeká tedy v lize čtyři zápasy, na vstřelenou branku necelé tři. Přesněji 260 minut. Už v bitvě s Baníkem, ale především pak s Teplicemi či na Bohemians byla Olomouc nebezpečná pramálo.

„Musíme se zaměřit sami na sebe, na naše silné stránky, které jsme v posledních zápasech vůbec nevyužívali,“ nechce se kouč Jílek příliš zaměřovat na soupeře, který přijede s novým koučem Bohumilem Páníkem.

Ostřílený praktik nahradil ve funkci odvolaného Jozefa Webera.

„Je krásné, jak to začíná, nejdřív Olomouc, potom Baník. Budou to velké zápasy a kluci to jistě vnímají úplně stejně. Věřím, že budou vynikající kulisy,“ řekl Páník.

„Čekáme jinou Karvinou. Už proto, že přišel nový trenér, ale také se vracejí hráči po zranění. Asi se jejich hra změní. Přijede s daleko větším odhodláním. Bude se rvát. Musíme se soupeři v těchto atributech vyrovnat a být rozdíloví ve fotbalových věcech,“ uvedl Jílek.

Oproti situaci před reprezentační pauzou už by měl být znovu připraven Zmrzlý. Po zranění se vrací také Vepřek a především matador Roman Hubník.

Pauzu využili Hanáci k tréninku, ale i k dokončení očkování proti koronaviru. „Většina hráčů dostala druhou dávku vakcinace, takže jsme museli dodržet pohybové limity. Ale zase jsme vytvořili předpoklad, aby nám hráči nevypadávali v budoucnu,“ uvedl kouč Jílek, který také zdůraznil nutnost napravit nepříjemné ztráty z posledních kol.

„Jsem rád, že i hráči cítí odpovědnost za poslední nepovedené výsledky. Máme co napravovat,“ řekl Jílek.

„Víme, že nás nečeká nic jednoduchého, ale chceme zpět body, které jsme poztráceli,“ dodal.