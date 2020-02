Svěřenci trenéra Radoslava Látala už dolaďují poslední detaily, aby byli na restart nejvyšší soutěže maximálně připravení a zúročili vše, na čem od začátku roku pracovali.

Jaká tedy byla olomoucká zima? Možná až nečekaně bouřlivá co se týká nejrůznějších přesunů v kádru.

ODCHOD KANONÝRA A HORKO MEZI OBRÁNCI

Sigma přišla o svého nejlepšího podzimního střelce. Autor sedmi branek Jakub Plšek zamířil do maďarské Puskás Akadémie. To se ale tak trochu po letních námluvách očekávalo.

Stejně tak nepřekvapil odchod bosenského útočníka Ismara Tandira do slovenského Pohroní. Na podzim nepředvedl takřka nic. Do Opavy odešel hostovat záložník Jiří Texl, který už delší dobu prahnul po větším herním vytížení.

Pořádně horko bylo ale kolem obránců. Václava Jemelku naháněl kazašský Kajrat Almaty, který před rokem a půl Sigma vyřadila v Evropské lize.

Stoper vyjádřil touhu na zahraniční angažmá vyrazit a odvolával se na ústní slib, že mu bude odchod umožněn. To se ale nestalo a Jemelka je v kádru i pro jaro.

To neplatí pro Davida Zimu. Talentovaný juniorský reprezentant stihl v dresu Sigmy jen dva ligové zápasy než klubu zamával a odešel do Slavie.

První nabídce Olomoučtí odolali, druhou, údajně až třicetimilionovou, už ignorovat zkrátka nešlo.

PILAŘ JE ZPĚT

Událostí číslo jedna však byl návrat Václava Pilaře do áčka Sigmy. Přípravu začal bývalý reprezentant s rezervou, když se ale neobjevila žádná nabídka k odchodu, vrátilo vedení záložníka zpátky do týmu, který se proti němu veřejně postavil na tiskové konferenci, když se předtím Pilař pustil v tisku do trenéra Látala.

Z prvních reakcí bylo znát, že s otevřenou náručí mužstvo Pilaře rozhodně nepřijalo. Z herního soustředění v Turecku, kde Pilař odehrál tři zápasy, už ale kouč Látal vzkázal: „Hodil jsem všechno za hlavu. Komunikuju s ním normálně, má stejnou šanci jako ostatní.“ A v generálce s Karvinou už hrál Pilař v základní sestavě.

VÝSLEDKOVĚ VYDAŘENÉ TURECKO

Přípravných zápasů odehráli Hanáci celkem devět. První část z nich v domácích česko-slovenských podmínkách s lehce proměnlivými výsledky. Sigma vysoko porazila divizní Šumperk či tým širšího kádru Trnavy. Zdolala i druholigovou Jihlavu. Také ale třeba prohrála s Prostějovem nebo trnavským áčkem.

„Výsledkům nepřikládáme takovou váhu. Tvrdě jsme trénovali,“ říkal před odletem do Turecka Látal.

Trio duelů na středomořském pobřeží pak týmu vyšlo zejména výsledkově náramně. Hanáci porazili ázerbájdžánského účastníka Evropské ligy Karabach, ruský Orenburg i ukrajinské Dnipro.

PEVNÁ OBRANA, NEJISTOTA V ÚTOKU

Od silných soupeřů navíc inkasovali jedinou branku, což je solidní příslib. V bráně se usadil Aleš Mandous, který s klubem prodloužil smlouvu do roku 2023. Před ním se vykrystalizovala čtveřice Sladký, Beneš, Jemelka, Vepřek.

Starosti, nebo minimálně nejistota však přetrvává v ofenzivě. Nejlepším střelcem přípravy byl Pablo González se třemi zásahy, dvakrát se však prosadil z penalty. Dvakrát se v Turecku trefil mladík Mojmír Chytil, ale třeba Jakub Yunis ani jednou. S Prostějovem zahodil dokonce penaltu.

I proto na poslední chvíli přivedlo vedení ze Sparty na hostování Lukáše Juliše. Ten odehrál v generálce v Karviné přes hodiny, ovšem i přes několik příležitostí gól nedal.

Podle všeho právě to, jak to bude Sigmě šlapat v ofenzivě, může určit, jaké jaro Hanáci prožijí.

Na první šestku ztrácí Sigma před posledními deseti koly sedm bodů. Místo ve střední skupině drží Olomoučtí o dva body před Teplicemi.

Přípravné zápasy Sigmy v zimě



Šumperk – Sigma 0:6 (0:4)

Branky: 2. González, 5. O. Hapal, 26. Látal, 32. Daněk, 76. Kerbr. 83. Šíp.



Sigma – Jihlava 3:1 (2:1)

Branky: 9. Hála, 39. González z pen., 66. Arroyo – 41. Mikuš z pen.



Sigma – Prostějov 0:2 (0:1)

Branky: 19. Koudelka, 73. Pernackyj.



Trnava – Sigma 2:0 (1:0)

Branky: Branky: 15. Sobczyk, 77. Gamboš.



Trnava – Sigma 0:4 (0:2)

Branky: 4. Zlatohlávek, 41. Šíp, 66. Daněk, 79. Arroyo.



Sigma – Karabach 3:1 (1:0)

Branky: 23. Hála, 55. Chytil, 88. Zima – 52. Qurbanly.



Sigma – Orenburg 2:0 (1:0)

Branky: 25. González z pen., 58. Chytil.



Sigma – SC Dnipro-1 1:0 (1:0)

Branka: 23. Falta.



Karviná – Sigma 0:0



BILANCE V ZIMĚ:

6 vítězství

1 remíza

2 porážky

skóre: 19:6



NEJLEPŠÍ STŘELEC:

Pablo González – 3 góly