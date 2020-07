Bývalý obránce Plzně se v dresu Sigmy objevil po čtyřech a půl letech. „Je to hezké, vrátil jsem se domů. Mám za sebou čtyři tréninky a jeden poločas, takže zatím dobré. Ale příprava je tvrdá a únava je větší,“ hlásil Roman Hubník.

Ten odehrál první poločas, do druhého nastoupila odlišná jedenáctka Sigmy. Jediná branka padla právě v první půli, kdy se prosadil David Houska.

Výsledek neoslnil, to ale trenér Radoslav Látal jako potíž neviděl. „Přáli jsme si soupeře ze třetí ligy. Jsme v těžké fázi kondiční přípravy, takže zápas nechci příliš hodnotit. Bylo to hlavně o kondici, teď máme jediný týden, kdy ji můžeme natrénovat,“ uvedl kouč, kterému chyběli zranění Mojmír Chytil, Jan Štěrba a syn Radek.

Na spadnutí je navíc přesun Pavla Dvořáka, který už trénuje s Hradcem Králové. Tomáš Zlatohlávek by měl hostovat v Třinci.

Herně to olomouckému týmu zatím pochopitelně vázlo. „Měli jsme spoustu zkažených přihrávek, spoustu chyb, není to ještě ono. Ale bylo to první utkání po delší době a jsme v plné zátěži,“ prohlásil Látal.

Kouč Sigmy pochválil výkon Jáchyma Šípa. Do větších analýz se zatím pouštět nechtěl.

„Na hodnocení hráčů je ještě brzo, ale překvapil mě Jáchym Šíp, který krásně centroval z levé strany.“

Látal nezapomněl vyzdvihnout roli zkušeného Romana Hubníka.

„Roman je osobnost, jsem si ním už půl roku ve spojení. V zimě to nevyšlo, ale jsem rád, že přišel nyní. Pro zadní řady přináší klid a je to osobnost hlavně do kabiny,“ pochvaloval si Látal.

Další přípravný zápas čeká jeho svěřence v sobotu v Rakvicích, kdy se Sigma střetne s Trnavou.

SK Sigma Olomouc – FC Slovan Rosice 1:0 (1:0)

Branka: 15. Houska. Rozhodčí: Cieslar. Diváci: 250.

Olomouc: 1. pol.: Reichl – Greššák, Hubník, Jemelka - Zahradníček, González, Houska, Breite, Daněk, Kerbr – Zifčák. 2. pol.: Mandous – Pavelka, Beneš, Vepřek – Sladký, Falta, Zmrzlý, Hála, Šíp – Yunis, Nešpor. Trenér: Radoslav Látal.