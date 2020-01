Olomoučtí fotbalisté v prvním utkání na soustředění v Turecku porazili ázerbájdžánský FK Karabach 3:1. O branky se postarali křídelník Martin Hála, mladý útočník Mojmír Chytil a obránce David Zima.

Martin Hála | Foto: Deník/Jan Pořízek

„S utkáním jsem spokojený. Karabach dnes byl velice dobrý na míči da v kombinaci. My jsme se s těmito faktory ale vypořádali, od začátku utkání jsme plnili, co jsme chtěli. Ve druhém poločase jsme naše řady prostřídali a nějaké chyby se objevily. Ty si teď rozebereme. Začátek ligy se blíží a nebude to pro nás nic lehkého. Jsem ale rád, že jsme dnes zápas zvládli,“ řekl pro klubový web trenér Radoslav Látal.