Tři zápasy a jediný bod. Na Slovácku 0:0, s Příbramí 1:2 a naposledy v Českých Budějovicích 0:2.

Hlavně ale mizerný herní projev.

Podle statistik vyprodukovali fotbalisté olomoucké Sigmy jen šest střel na branku a z toho pět v jediném domácím zápase proti Příbrami.

Bilance Hanáků po koronavirové přestávce je jedním slovem alarmující.

Kde je problém?

„Nelepí nám to, nejsme v top formě,“ zhodnotil lakonicky po Příbrami útočník Lukáš Juliš. Po květnovém ligovém restartu zatím jediný úspěšný střelec Sigmy.

„Fyzicky jsme na tom dobře. Když se soupeř jako Příbram postaví v deseti do vápna, tak ani není kam běhat. Je to víc o naší kvalitě. Na tréninku máme dobré momenty, ale v zápase to neprodáme,“ doplnil.

„Nedaří se nám střílet branky. Nejde nám zrychlit hru a pak poslat do vápna přesný centr do kapsy. Nezapojují se nám kraje, v tom máme velké rezervy,“ pokračoval asistent trenéra Jiří Neček.

„Doplácíme na nemohoucnost vepředu a děláme chyby vzadu. I v Budějovicích se čekalo na první chybu a bohužel jsme ji už poněkolikáté udělali my,“ byl ještě ostřejší kouč Sigmy Radoslav Látal.

Během přerušení ligy si maloval, jak tým slušně dohraje základní část, třeba se pokusí i o první šestku, a pak si to rozdá s Libercem o vysněné pohárové finále, které by se mohlo navíc hrát na Andrově stadionu.

Místo toho je tady průšvih.

Nezvládli jsme to

Zcela zapomenutý už je vydařený vstup do jara. Hladká výhra v Teplicích, euforický triumf nad Spartou, postup do semifinále poháru přes silný Jablonec – to všechno překryly poslední šedivé výkony, po nichž se rozblikala červená kontrolka.

Vzhledem k předkoronavirové porážce v Opavě a trochu smolné remíze 1:1 s Jabloncem však aktuálně Sigma drží sérii pěti zápasů bez vítězství.

A protože Bohemians naskočili do jarního pokračování po nucené přestávce ve zcela jiné pohodě, vystřídali Sigmu v elitní desítce. Tři kola před koncem základní části jsou o tři body vepředu.

„Už před zápasem v Budějovicích jsme věděli, jaká je situace v tabulce. Měli jsme zvládnout domácí zápas s Příbramí a mohli jsme mít klid,“ věděl záložník David Houska.

„Touto porážkou se všechno jen prohloubilo. Nezvládli jsme to. Ale je to jen o nás. Musíme se z toho sami dostat, nikdo nám s tím nepomůže,“ dodal Houska.

Šance tu pořád je

Jenže Sigma má už s bojem o desítku těžkou úlohu. Ve zbytku základní části hostí Baník Ostrava, jede do Mladé Boleslavi a přivítá hrozivě rozjetou Plzeň.

Aby udržela naději, bude se muset bez diskuze okamžitě výrazně zlepšit.

Šance tu ale pořád je. Bohemians hrají doma se Spartou, na Slovácku a s Jabloncem.

Teoreticky pak Hanáci mohou dorážet i na Mladou Boleslav, ta kromě domácího duelu se Sigmou ještě jede do Liberce a do Karviné.

Naprosto klíčový ale bude přesně podle Houskových slov výkon Sigmy. Bez něj body nepřibudou a pohledy spíš budou mířit dolů. Čtrnáctý Zlín na barážovém místě je o devět bodů zpátky.