Fotbalisté Sigmy Olomouc v posledních dvou duelech FORTUNA:LIGY ztratili s týmy ze spodku tabulky. Nyní je čeká čtrnáctý Jablonec. Na Střelnici však Hanáci příliš bodů nesbírají.

Melinho ze Sigmy | Foto: Deník/Jiří Kopáč

Neoblíbený stadion navštíví v sobotu tým trenéra Václava Jílka. Sigma v Jablonci vyhrála naposledy v roce 2005, tehdy řídilo jejich vítězství 2:1 brazilské duo Melinho, Gaúcho. Na hřišti tehdy byli i hráči jako Radim Kučera, Michal Kovář či nynější trenér brankářů Tomáš Lovásik.

Od té doby však Olomouc v Jablonci ze šestnácti zápasů třináctkrát prohrála a třikrát remizovala. Bod ze severu přivezla také v minulé sezoně za remízu 2:2, když prohrávala už 0:2 a v poslední desetiminutovce se prosadili Chytil a v nastavení Beneš.

Jablonec vede bývalý hráč i trenér Sigmy Olomouc Radek Látal. Zatím však neprožívá ideální sezonu. Jeho tým je až čtrnáctý, ale naposledy vyhrál na hřišti Baníku Ostrava.

Prostějov má záchranářské starosti. V zimě nás čeká šichta, ví kouč Zavadil

„Jablonec se v tuto chvíli zvedá. Respektujeme to, ale chceme uspět. Není to u nich jen otázka posledního zápasu. Viděli jsme jejich zápas v Plzni, kde vůbec nehráli špatně a byl to takový jejich odrazový můstek. Byť prohráli i následující domácí zápas s Bohemkou, tak byli výrazně lepší. Podle všech statistik a ukazatelů měli brát tři body. Už tam ukázali zlepšenou výkonnost. Na Baníku to pak potvrdil i výsledkově," hodnotí soupeře trenér Sigmy Olomouc Václav Jílek.

Severočeši však mají po Teplicích druhou nejhorší ofenzivu. Ve třinácti zápasech nasázeli pouze jedenáct gólů a jejich nejlepším střelcem je tříbrankový Jan Chramosta.

To čtvrtá Sigma po remíze z Pardubic neporazila doma ani poslední Zlín. Pro utkání v Jablonci se jí však vrací po jednozápasovém trestu Jan Vodháněl.

Nové angažmá pro trenéra Vrbu? Vedl ambiciózní tým z olomoucké třetí třídy

„Po dlouhé době je drtivá většina kádru zdravotně v pořádku. Hráči, kteří měli drobné zdravotní problémy, jsou víceméně zpátky v plnohodnotném tréninku. Mimo zápasy jsou momentálně jen Tonda Růsek a Denis Kramář. Je jenom na nás, abychom s ohledem na soupeře a naši zvolenou taktiku vybrali vždycky to nejlepší, abychom byli úspěšní," uzavřel Jílek.

Z bývalých hráčů Hanáků může za soupeře na trávník vyběhnout David Houska, v kádru je také brankář Vilém Fendrich. Na druhé straně bude měření sil zajímavé pro Víta Beneše a Martina Pospíšila, kteří v Jablonci hrávali. Duel, ve kterém se bude Sigma snažit zlomit sérii a hájit čtvrtou pozici, startuje v sobotu v 15 hodin.