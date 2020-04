Fotbalisté se na hřišti nepotkali od vyhlášení nouzového stavu kvůli pandemii koronaviru v polovině března.

Teď, v omezených podmínkách, ve skupinách po osmi a bez možnosti přímého fyzického kontaktu, jim trenér Radoslav Látal a jeho realizační tým připravili první tréninkovou jednotku.

„Tady je lidí jako na repre,“ zhodnotil počet pracovníků médií jeden z novinářských kolegů.

Není třeba zapírat, i my, byť s rouškami na ústech a s opatrnými rozestupy, jsme se na první náznak obnovy fotbalového života těšili.

DĚTSKÝ TRÉNINK? LEPŠÍ NEŽ NIC

Na hřišti už mezitím borci v modrém zahájili dril. Přihrávky, slalom mezi tyčemi, pak jednoduché kombinace zakončené centry a střelbou.

„Připravit to nebylo složité. Nemůžeme jít do kontaktu, do soubojů a to problém. Stejně jako, že nemůžeme do kabiny, sejít se všichni pohromadě. Je to takové mrtvé, ale i tak jsme rádi, že aspoň můžeme společně na hřiště“ zamyslel se Látal.

Jindřich Trpišovský, trenér vedoucího celku ligy Slavie, jež začala společně trénovat už v pondělí, prohlásil, že se skutečným fotbalem příprava za aktuálních podmínek nemá mnoho společného.

Kouč Zlína Bohumil Páník to zase označil za dětský trénink.

„To mi přijde docela přesné. Plnohodnotný trénink to samozřejmě není, ale aspoň nějaké věci se dělat dají. Byli bychom rádi, kdybychom mohli aspoň něco podobného udělat pro mládež. Ale je jasné, že zdraví je nejdůležitější a ještě budeme muset počkat,“ prohodil šéftrenér mládeže Augustin Chromý, který přišel první trénink na moment omrknout.

Fotbalisté si viditelně návrat ke společnému tréninku užívali a možná úplně nejvíc to bylo patrné, když došlo zhruba po pětačtyřiceti minutách ke „střídání stráží“ a na hřiště nastoupila druhá osmička.

Podle pravidel mezi oběma partičkami k žádnému bližšímu kontaktu nedošlo. O to hlasitěji se ale na dálku zdravily.

„Všichni jsme rádi. Bylo to dlouhé ubíjející,“ přiznal záložník Martin Hála.

„Fotbal je celkově hodně o partě, Potkat se zase s balonem a dát si nějaké přihrávky, je super. Zpočátku nám to možná trochu překáželo, ale to je teď asi jedno,“ doplnil ho kolega Radim Breite, který byl také členem první ze tří osmičlenných skupin.

LÁTAL SI PŘEJE PŘESNÝ TERMÍN STARTU

Ze všech nejvíc se ale na návrat těšil asi kouč Látal.

„Karanténa byla pro mě těžká. Jsem zvyklý být z domova, teď to byl velký nezvyk. Seděl jsem doma, šel se psem nebo si zaběhat. Ze začátku jsem nechodil vůbec nikam. Přiznám se, že jsem měl trochu strach, abych se nenakazil,“ vykládal s rouškou v sigmáckých barvách.

Na výrobě se sám podílel. „Nešil jsem, ale zato jsem stříhal a kreslil. Posledních 14 dní to pro mě bylo velké zpestření, odreagování a ještě jsme mohli pomoct, protože jsme věděli, že roušek je nedostatek,“ prozradil.

Stejně jako zbývajících 15 ligových celků a moře fanoušků se teď chystá na to, až se liga rozběhne. Původní datum bylo 8. června, v pondělí ale ministr zdravotnictví připustil, že by se mohlo teoreticky začít i dříve.

„To je pro nás trenéry teď nejtěžší. Kdybychom věděli, že 8. června začínáme, tak se tomu přizpůsobíme. Pak se ale dočtete, že to může být dřív. Budete se chystat na červen a start ligy vás zastihne v půlce přípravy… Přeji si tedy, abychom co nejdřív měli přesný termín, ať se máme o co opřít,“ řekl Látal.

K opětovnému ligovému startu, i když bez diváků, už pomalu hledí i hráči.

„Je jasné, že tato sezona bude nestandardní. Bude to jako přáteláky,“ připustil Hála. „Ale pořád lepší, aby se hrálo takhle než vůbec a sezona se musela třeba anulovat,“ mínil Breite.

„Všichni budeme rádi, když se to aspoň nějak dohraje. Už kvůli poháru, kde jsme v semifinále,“ připomněl Hála.