Ševcům to totiž v novém ročníku také celkem šlape. V minulém kole potrápili Spartu a z Letné po porážce odjížděli s pocitem křivdy. I proto si proti Hanákům budou chtít spravit chuť.

Zlín má po čtyřech kolech šest bodů za výhry nad Brnem a Mladou Boleslaví, Sigma ještě dokonce o tři víc a je to pro klub nejlepší start za poslední tři roky. Pod Václavem Jílkem měla tenkrát Sigma jako navrátilec do nejvyšší soutěže také devět bodů a nepatrně lepší skóre 7:3. Současný Látalův výběr je zatím na poměru 8:5.

Žádný wow zápas

V posledním kole proti Zbrojovce Sigma ukázala sílu, když dvakrát zvrátila vedení soupeře a nakonec odvezla tři body. Kouč Radoslav Látal ovšem zvedá varovný prst.

„Nebylo to v Brně podle našich představ. Udělali jsme tolik chyb, jako za předchozí tři zápasy dohromady. Cením si toho, že jsme dokázali vyhrát, ačkoliv jsme dvakrát prohrávali, ale s takovým výkonem bychom ve Zlíně neuspěli,“ říká.

Vědomi si toho jsou i samotní hráči.

„Nebyl to od nás žádný wow zápas, to víme dobře. Je jasné, že atmosféra je dobrá, devět bodů je povedený začátek. Ale nesmíme létat v oblacích Pořád je to jen začátek ligy. Máme před sebou další těžké zápasy,“ řekl Lukáš Greššák, který v Brně vstřelil svou první branku za Sigmu, stejně jako mladý útočník Pavel Zifčák.

Ve Zlíně čeká jiný zápas než se Zbrojovkou, která navrch zápasila s řadou absencí, ať už kvůli zranění nebo koronaviru.

„Myslím si, že Zlín je trochu na jiné úrovni než Brno. Ukázali to i naposledy na Spartě. Budou doma, budou motivovaní. My musíme hrát to, co umíme a hlavně na nulu vzadu,“ má jasno Greššák.

Látal: Uvažujeme o třech stoperech

Trenér Látal v reakci na výkon v Brně nevyloučil změny v hráčském obsazení či v rozestavení.

„Uvažujeme i o hře na tři stopery. Šanci od začátku může dostat třeba Poulolo,“ prozradil.

Podaří se mu vyzrát na trenérského nestora Bohumila Páníka na lavičce Zlína?

Zápas má naplánovaný výkop na sobotu 16.30.