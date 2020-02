Tak nejdřív ta pozitiva. Lukáš Juliš, útočná posila ze Sparty, naznačil hned v prvním zápasem že góly dávat umí.

V 5. minutě otevřel skóre chladnokrevným zakončením z deseti metrů po přihrávce Martina Sladkého z pravé strany a těsně před poločasem po podobné akci z ještě lepší pozice neměl problém uklidit do odkryté brány po rychlém brejku a nabídce Martina Hály.

K tomu ještě připočtěte hlavičku, kterou takřka zázračně vyškrábl gólman Grigar. Luxusní soutěžní debut!

„Rychlý gól jsem potřeboval,“ liboval si Juliš.

„Vzali jsme ho kvůli gólům. Dnes dal dva, takže to potvrdil. Věřím, že s každým kolem bude lepší a lepší. Zatím je s námi krátce a s mužstvem se sžívá,“ řekl kouč Radoslav Látal.

V první půli se ještě David Houska, který doklepl do sítě vyraženou střelu Mojmíra Chytila. Ten dostal od trenéra Látala důvěru od začátku na podhrotu a splatil ji vrchovatě.

Jednak zvládal udržet dost míčů a když dostal v polovině první půle skvělou přihrávku od Falty mezi obránce, nezazmatkoval, krásnou zasekávačkou posadil soupeře na zadek a jen fantastický zákrok Grigara mu sebral první ligový gól a donutil Housku, aby práci dokončil.

„Celý první poločas byl z naší strany dobrý. Navázali jsme na zimní přípravu, kdy se nám dařilo, hráli jsme kvalitní fotbal. I dnes jsme velice dobře kombinovali, dostávali jsme se do šancí. Soupeř měl jednu velkou šanci, a to ke konci prvního poločasu. Tam při nás stálo štěstí,“ připomněl Látal bombu Řezníčka, kterou zblokoval Václav Jemelka.

ODPUŠTĚNÁ PENALTA

Ten byl ještě u jedné důležité situace první půle. Za stavu 0:1 zastavil na hranici pokutového území faulem Jakuba Mareše. Sudí Proske nepískal a Sigmu uchránil od penalty.

Tenhle moment mohl Hanákům sebrat vítr z plachet.

„Dle mého názoru to byl jasný pokutový kop,“ konstatoval trenér Teplic Stanislav Hejkal.

„Ale nevymlouvám se na to. Poškodili jsme se sami vlastním výkonem. To, co jsme předvedli první poločas, nemělo s fotbalem nic společného. Po naší podle mě vyvedené přípravě by mě ani ve snu nenapadlo, co předvedeme. Naše pohybová kultura byla žalostná,“ doplnil bleskurychle.

Jeho svěřenci se zvedli ve druhé půli. Žitný ale šanci na začátku neproměnil a přestřelil bránu. Snížit se povedlo až 11 minut před koncem Vondráškovi.

Drama v závěru pak nepřipustil olomoucký brankář Mandous, když vychytal v šanci Trubače.

„Druhou půli jsme bohužel začali špatně. Kluci možná byli pod myšlenkou, že vedeme 3:0 a nic už se nemůže stát. Nehráli jsme kvalitně dopředu, zbytečně jsme couvli, nepresovali jsme a dostali se pod tlak. Soupeř nás začal přečíslovat a hrozil hlavně po naší levé straně,“ řekl kouč Látal.

NA SPARTU BEZ JULIŠE

Olomoucký trenér musel těsně před zápasem řešit změnu ve stoperské dvojici. Kapitána Víta Beneše vyřadilo svalové zranění, takže do základní sestavy naskočil nečekaně Jan Štěrba.

„Celou přípravu jsme zvládli bez zranění a před prvním zápasem nás postihlo tohle. Štěrba naskočil a úkol zvládl velice dobře. V přípravě odehrál utkání nejmíň, ale zhostil se toho výborně. Jsem s ním spokojený,“ uvedl Látal.

Sigma se vítězstvím odpoutala od Teplic na pět bodů. I když kvůli nečekané výhře Liberce na Spartě zůstala desátá.

Právě pět bodů ztrácí Sigma na šesté České Budějovice a také na pátou Spartu, která přijede na Andrův stadion v příštím kole.

Proti ní nebude moct hrát po dohodě klubů Lukáš Juliš. „Trochu nás to mrzí, ale taková byla dohoda,“ dodal Látal.