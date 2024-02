Liga je zpět. Fotbalisté Sigmy Olomouc vstoupí do jarní části FORTUNA:LIGY sobotním zápasem na hřišti Slovanu Liberec, kde odstartují boje o pohárové příčky.

FC Slovan Liberec - SK Sigma Olomouc 2:2, Radim Breite | Foto: SK Sigma Olomouc

Na pátém místě zakončila Sigma Olomouc podzimní část. V přípravě zaznamenala bilanci dvou výher (Trnava 2:0, Prostějov 3:2), tří remíz (Hradec Králové 1:1, Austria Vídeň 0:0, Vejle 1:1) a dvou porážek (Kroměříž 0:2, Ludogorec Razgrad 1:3).

To Liberec, kterému patří osmá příčka a na Hanáky ztrácí tři body, ač Sigma má utkání v Teplicích k dobru, odehrál pět přípravných duelů, v nichž nepoznal porážku. Porazil Legnici 3:0, Černo More 1:0 a Widzew Lodž 2:0, remizoval pak s Wartou Poznaň 1:1 a Jihlavou 2:2. Oba týmy strávily soustředění v Turecku, Sigma navíc ovládla na úvod přípravy Tipsport Malta Cup.

„Liberec měl velmi dobrou přípravu, měli jsme možnost některé zápasy vidět,“ uznal trenér Sigmy Olomouc Jílek.

Rovněž pohyb v kádrech nebyl nikterak velký. Zatímco Sigmě odešel do Slavie pouze Ondřej Zmrzlý a přišli Jakub Elbel a Ebrima Singhateh, Liberec oslabil o Lukáše Červa, který zamířil do Plzně a přivedl z Púchova Lukáše Letenaye. Oba celky navíc oslabily také v realizačních týmech. Zatímco hlavní kouč Sigmy Václav Jílek přišel o asistenta a vedoucího mužstva Milana Kerbra (Slavia), tak Slovan opustil kondiční trenér Pavel Čvančara, který zamířil s Jaroslavem Šilhavým k reprezentaci Ománu.

Liberec táhne v lize na stadionu U Nisy čtyřzápasovou sérii výher, porazil tam Zlín, Mladou Boleslav, České Budějovice i Plzeň. Sigma naopak naposledy venku vyhrála v Karviné. Nejproduktivnějším hráčem Slovanu je Lubomír Tupta se čtyřmi góly a pěti asistencemi, o dvě asistence méně a stejně branek má Christian Frýdek a čtyři trefy zaznamenal Kulenovič.

„Měli dobrý začátek sezony, pak jim spadl řetěz, ale dokázali ho nahodit zpět. Hlavně závěr podzimu zvládli velmi dobře. Porazili 3:0 Plzeň, odehráli dobrý zápas se Slavií. Je to silný soupeř, ale pokud chceme hrát o nejvyšší příčky, tak utkání musíme zvládnout,“ ví Jílek.

Podzimní duel na Andrově stadionu ovládla Sigma poměrm 2:0, když se prosadil z penalty Lukáš Juliš a pojistku přidal Jakub Pokorný. Problémy v po generálce měl Filip Novák, ale vypadá to, že by se měl dát dohromady. „Má určitý problém s rukou, ale věřím, že by ho to k prvnímu zápasu nemělo omezit. Celkově jsou drobné problémy všude, ale nemáme nic zásadního, co by mělo hráče vyřadit na delší dobu,“ říkal na středeční tiskové konferenci Jílek.

„Liberec je hlavně doma silný, bude to dobrá prověrka na začátek, která nám ukáže, jak na tom jsme. Musíme sezonu dobře nastartovat. Je to jen na nás, jestli se do Evropy dostaneme,“ přidal se kapitán týmu Radim Breite.

Sobotní duel startuje v 15 hodin. „Očekávám vyrovnaný duel, ve kterém rozhodnou maličkosti,“ uzavřel kouč.

Kapitán Sigmy Radim Breite o pohárech: „Je na nás, abychom ukázali, že na to máme a udrželi se nahoře. Nebylo by zklamání jen pro kabinu, kdybychom se do Evropy nedostali. Klub celkově by si to zasloužil. Lidé tady pro to dělají maximum. Teď už se nemůžeme dívat na vedení, to už pro to udělalo maximum. Je na nás hráčích. Máme ještě zápas k dobru a když ho zvládneme, můžeme se bavit o tom, že to máme dobře rozjeté. Věřím, že bude platit to, že když se nedaří v přípravě, bude se dařit v lize.“

