Poté, co Sparta vyrovnala, vybojoval jeden z nejaktivnějších mužů na hřišti sedm minut před koncem druhou šanci na výhru v podobě penalty. Ani ta k výhře nevedla.

„Kdybychom dali na 3:2, zápas by se dohrával lépe,“ litoval Daněk.

Odehrál jste dobrý zápas, dal jste gól Spartě, ale nemáte ani bod. Jaké jsou pocity?

Jsou smíšené skrz výsledek. Sice se mi hrálo dobře, naběhal jsem toho hodně a měl jsem dost míčů, ale vždycky berete to, co se stane týmu. Prohráli jsme, takže jsem zklamaný. Měli jsme zápas se Spartou dobře rozehraný, ale bohužel nám chybělo štěstí, abychom to dotáhli do vítězného konce.

Bylo to jen o štěstí? Trenér mluvil o tom, že vám chyběla kvalita v rozhodujících momentech.

Nelze říct, že to bylo jenom o štěstí, ale neprohráli jsme kvůli hře. Ta se moc neměnila. Udělali jsme dvě zbytečné penalty a s tím je těžké proti Spartě vyhrát. Myslím, že i přesto jsme utkání mohli zvládnout.

Penalta byla po faulu na vás a po odpískání jste ji oslavil hodně divoce. Co se vám honilo hlavou, když se šel rozhodčí podívat na video?

Myslím si, že byla a vyhodnotil to tak i videorozhodčí. Krejčí byl za mnou, strčil mě a já jsem letěl dopředu. Když ji potvrdil, reagoval jsem šťastně, protože jsme se mohli dostat do vedení. Nevím, kolikátá byla minuta, ale kdybychom dali na 3:2, tak by se zápas dohrával lépe. Je smůla, že se nám to nepovedlo a Pablo penaltu neproměnil. Ale to se stane.

V prvním poločase se Sigmě dařilo. S čím jste na Spartu šli?

V první půli jsme podali velmi dobrý výkon. Nedali jsme Spartě prostor a všude jsme hráli jeden na jednoho. Věděli jsme, že je Sparta silná, když ji necháte hrát na míči a zalezete. Je to pro ni lepší, než když na ně vylezete a nedáte jim prostor.

Nedocházely vám v druhém dějství síly?

Styl, jakým jsme se prezentovali je náročný, ale když ho hrajete chytře a dobře, tak je proti silným týmům jako Sparta, Slavia nebo Plzeň lepší, než když zalezete a stejně pořád běháte.