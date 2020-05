Místy dochází až k bizarním a jindy nepředstavitelným situacím. Třeba když klub žádá své fanoušky, aby na zápas nechodili a zůstali u televize. Hrát se totiž bude v omezeném režimu, kdy na stadion smí jen 300 osob a to včetně samotných aktérů.

„Vyzýváme proto všechny příznivce našeho klubu, aby na úterní zápas nechodili a nesnažili se dostat na stadion, aby nevznikaly zbytečné problémy. Samozřejmě v případě dalšího rozvolňování budeme hledat cestu, jak na stadion dostat i fanoušky,“ řekl Marek Jurák z úseku komunikace 1. FC Slovácko.

Na speciální zápasy bez diváků se mezi tím chystají hráči a jejich realizační týmy.

„Je to těžké. Hlavně na hlavu, každý hráč se s tím bude muset vyrovnat a na zápas se připravit. Nejsou tam emoce, vliv domácího prostředí nebude tak velký,“ mínil trenér Hanáků Radoslav Látal v rozhovoru pro klubový web.

„U přátelských zápasů je na to člověk zvyklý. V lize to bude velký nezvyk. Pojďme to dohrát, jsem rád, že se začne. Tvrdě jsme na tom makali, takže se na start těšíme,“ doplnil na stránkách Slovácka jeho kapitán Vlastimil Daníček.

Lehká nejistota panuje i okolo herní kondice mužstev.

„První kolo bude trochu neznámá, ale to je pro každého stejné. Pro nás, pro Slovácko i pro ostatní. Mužstva se znají, víme, co od sebe můžeme očekávat,“ myslí si Látal.

FANOUŠCI DO FANZÓNY

Na stadiony diváci dál nesmějí. Maximum je 300 osob, přísná omezení platí i pro pracovníky médií.

Olomoucký klub ale připravil pro fandy fanzónu u galerie Šantovka. Vstup je zdarma, ale potřeba je lístek, který se dá zajistit buď ve fanshopu Sigmy nebo v síti Ticketportal.

Tempo bude vysoké

Všechny kluby za dva měsíce prošly v podstatě třemi různými fázemi tréninku. Nejprve se hráči připravovali individuálně při běhání v lesích, poté trénovali ve skupinkách, až posledních 14 dní se mohli připravovat pohromadě. Stihli i přípravné zápasy.

Sigma prohrála v Prostějově (0:4) a dvakrát porazila Brno (3:1 a 2:0).

„Do zápasu v Prostějově jsme šli z únavy, ale problém byl především v přístupu. S Brnem už to byl jiný výkon. Věřím, že jsme to odčinili,“ řekl olomoucký kouč Látal.

Slovácko Prostějov porazilo jasně 4:1 a zvítězilo i nad Třincem 1:0. „Takový výkon by ale na Olomouc nestačil,“ upozornil Jan Palinek, asistent kouče Slovácka Martina Svědíka.

Teď na všechny čeká pořádný kvapík. Do poloviny července bude muset většina hráčů zvládnout jedenáct ligových duelů.

„Je to lepší než trénovat. Tým je připravený a dostatečně široký, aby si s náročným režimem poradil,“ prohlásil na webu Sigmy Václav Jemelka.

„Tempo bude vysoké, ale šanci aspoň dostanou všichni hráči. Máme za sebou prakticky dvě přípravy, porveme se s tím,“ ujišťuje i jeho úterní soupeř Daníček.

Na konci září minulého roku remizovalo Slovácko v Olomouci 2:2, i když dohrávalo o deseti. I proto je v tabulce teď šesté, o pět bodů před Sigmou.

Hanáci to ale chtějí změnit. I když jsou ve hře o Evropu také v domácím poháru, rádi by proklouzli do elitní šestice. S Libercem se v semifinále utkání 17. června, tedy po skončení základní části FORTUNA:LIGY.

„Teď je pro nás prvořadá liga, až potom přijde na řadu pohárové semifinále. Za šest zápasů se může stát cokoliv,“ uvedl Látal.

Každopádně už úterní duel může napovědět mnohé. Výhra by dala Sigmě naději na šestku, porážka by ji dost možná definitivně uhasila.

Sigma bez Pabla

Olomoucký trenér Radoslav Látal se bude muset obejít bez španělského záložníka Pabla Gonzáleze. Ten bude pykat za vyloučení v utkání s Jabloncem ještě před koronavirovou pauzou.