Seřadit na značkách. Teď vydržte, nemrkat… A máme to za sebou! Fotbalisté Sigmy Olomouc absolvovali tradiční předsezónní týmové focení.

Oficiální focení Sigmy Olomouc před fotbalovou sezónou | Foto: Deník / Jiří Kopáč

„Je to součást každé letní přípravy, zkrátka povinnost. Nic co by nám vadilo,“ ani co bychom vyhledávali, usmíval se záložník Šimon Falta. Kolegiálně ani nechtěl prozradit, kdo se před zrcadlem nejdéle módil. Až po krátkém naléhání označil za největšího „modela“ Martina Hálu.