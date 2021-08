Matoušek začal s fotbalem v Šumperku a do Olomouce přišel v žákovském věku. V dorostu se podílel na zisku mistrovského titulu a zahrál si i v mládežnické obdobě Ligy mistrů UEFA Youth League, kde patřil k nejvýraznějším hráčům Hanáků.

V minulé sezoně na sebe upozornil při hostování v Prostějově, kde nastřílel 7 gólů a připsal si i dalších 6 asistencí. „Během hostování ve druhé lize jsem se snažil na sobě pracovat, abych se mohl vrátit zpět do Olomouce. V Sigmě působím od dorostu a jsem moc rád, že jsem se konečně stal součástí A mužstva. V týmu se momentálně cítím moc dobře a věřím, že nás čeká úspěšná sezóna,“ řekl Matoušek pro web Sigmy.

V létě se prosadil do prvoligového kádru trenéra Václava Jílka a v úvodních kolech nové sezony se prezentoval velmi zajímavými výkony. „Kuba po absolvování letní přípravy ukázal své kvality a vybojoval si pozici v týmu. Typologicky je to hráč, kterých v lize příliš není. Zdobí ho rychlost, odvaha a také kvalita v řešení situací jeden na jednoho. Je mladý a na jeho schopnostech je ještě potřeba zapracovat. Ale vidíme v něm velký potenciál, a proto jsme rádi, že své jméno spojil se Sigmou Olomouc i do budoucna,“ prohlásil Jílek.