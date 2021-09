„Dostali jsme se rychle do vedení, a měli jsme tak být v klidu a hrát. Scházel nám ale větší pohyb a odvaha,“ dodal Jílek.

Olomoucký kouč sestavou zarotoval a nechal odpočívat pět borců ze základní sestavy, která hrála proti Baníku. Do branky se postavil Jan Stejskal, v obraně, hrál spolu s Poulolem a Jemelkou třetí stoper Vít Beneš. Od začátku naskočil také Radek Látal a vepředu zmiňovaný Daněk či Jakub Matoušek.

„Myslím si, že to byl jeden z našich nejhorších výkonů. Můžeme být rádi, že jsme splnili základní cíl a postoupili,“ řekl trenér Hanáků Václav Jílek pro webové stránky Sigmy.

Nebyla to pohodička, ale postup do osmifinále domácího poháru MOL Cupu mají fotbalisté Olomouce v kapse. Druholigová Vlašim Hanáky potrápila, čtvrthodinky před koncem bylo skóre dokonce vyrovnané, ale nakonec postup favorizované Sigmy přece jen trefil mladý Kryštof Daněk.

